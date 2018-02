Pavel Ster, un român stabilit în Statele Unite încă de când era copil, este sosia lui Bono, solistul de la U2 și a participat la ediția de anul acesta a emisiunii-concurs Românii au talent.

Pavel, care seamănă deosebit de bine cu Bono, este născut în Iugoslavia din părinți români. Părinții săi erau din zona Banatului și el spune că tatăl său a făcut închisoare în fosta Iugoslavie, dar apoi au reușit să plece în SUA, acolo unde s-au stabilit.



Romanii au talent 2018: Pavel Sfer – Interpreteaza piesa One pe romaniiautalent.protv.ro

Când Pavel avea 14 ani, U2 și-a făcut debutul în 1980 cu albumul „Boy”, și încă de atunci lumea a început să-i spună că seamănă cu solistul Bono. Dar mulți ani nu s-a gândit la asta, interesele sale muzicale fiind altele, studia Pianul și opera. Dar în 2001, după ce a murit tatăl său, s-a gândit ce vrea să facă cu viața sa și așa că a semnat cu o agenție care a rezervat impersonatori de celebrități.

Și așa a începtu să fie tot mai căutat și să se apeleze la el tot mai mult. Și chiar dacă nu este la fel de celebru ca Bono și nu câștigă nici pe departe atât de mult, nu este chiar un necunoscut, mai multe publicații americane scriind despre el și viața lui.

Cel care îl imită perfect pe Bono povestește că a lucrat 20 de ani în construcții cu tatăl său, dar acum este acord și îl imperonează pe solistul U2. De altfel, el glumește că diferențele dintre ei sunt că: ”El are 57 de ani, eu am 42, el este căsătorit cu o femeie de 40 de ani, eu sunt singur, el are 4 copii, eu nu știu câți, el este bogat, eu nu prea”.

La Românii au talent cei patru membri ai juriului au fost încântați de prezența sosiei lui Bono pe scenă și chiar și-au scos telefoanele mobile pentru a filma numărul acestuia. La sfârșit, Andi Moisescu a fost încântat sp afle că ”Cea mai bună coppie a lui Bono este român”.

Pavel Ster a primit patru de ”da” și a trecut în etapa următoare.

Pro TV difuzează, începând de vineri seara, o nouă ediție a show-ului Românii au talent, cel de-al optulea sezon. Show-ul sărbătorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scenă români deosebiți, extrem de carismatici și cu talente în domenii din ce în ce mai diverse.

Emisiunea îi are și ediția aceasta ca jurați pe Andi Moisescu, Mihaela Rădulescu, Andra și Florin Călinescu, cei care vor decide care dintre concurenții din preselecții vor ajunge în etapa următoare sau îi vor trimite direct în semifinală cu ajutorul golden buzz-ului.