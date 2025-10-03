Cheltuieli pe bunuri de lux personale

Tansportul de lux a fost principala categorie de cheltuieli pentru ultra-bogați. Ei au investit 129,5 miliarde de dolari în acest sector, din care 100,9 miliarde pe mașini de lux și 28,6 miliarde pe avioane private și iahturi.

Ultra-bogații au direcționat 115,6 miliarde de dolari către bunuri de lux la scară mai mică, precum bijuterii, ceasuri, articole de modă, vinuri fine și mobilă. Arta a reprezentat o categorie separată, cu cheltuieli de 19,6 miliarde de dolari.

În ultimii ani, brandurile de lux s-au concentrat pe acest segment de clienți, în contextul reducerii cheltuielilor consumatorilor entry-level. Branduri exclusive precum Hermès au prosperat, în timp ce altele, ca Gucci, care s-au extins prin parteneriate mai accesibile, au întâmpinat dificultăți.

Experiențe de lux în creștere

Ultra-bogații au cheltuit 25,3 miliarde de dolari pe ospitalitate de lux în 2024. Turismul de wellness și călătoriile bazate pe experiențe, cum ar fi safariile, au devenit tot mai populare în rândul acestor călători.

Claudia D’Arpizio, directoarea globală a diviziei de modă și lux a Bain, a explicat: „A existat un fel de reorientare, probabil o corecție excesivă a strategiei, pentru a se concentra pe vârful piramidei, care a fost mai rezistent într-un moment de turbulență”.

Deși raportul Altrata nu a inclus date despre donațiile caritabile din 2024, în 2023 ultra-bogații au donat 207 miliarde de dolari, o sumă aproape egală cu cea cheltuită pe iahturi și ceasuri.

Aceste cifre reflectă puterea economică imensă concentrată în mâinile unui grup foarte restrâns de persoane. Cheltuielile lor influențează semnificativ piețele de lux și tendințele în industrii precum turismul și arta.

