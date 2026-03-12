Pe locul 61 în topul scumpirii carburanților

Conform datelor analizate de Global Petrol Prices, o platformă de date care urmărește și publică prețurile cu amănuntul la energie în aproximativ 150 de țări, cel puțin 85 de țări au raportat creșteri ale prețurilor la benzină în urma atacurilor inițiale asupra Iranului de către SUA și Israel pe 28 februarie.

România se află pe locul 61 în acest top al scumpirilor carburanților, cu o creștere de 3,71%, la aproximativ 1,90 de dolari pe litru.

Astfel, benzina și motorina s-au scumpit și joi, 12 martie 2026, cu până la 0,16 lei per litru în principalele orașe din România.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că autoritățile lucrează la cinci scenarii pentru a preveni creșterea prețului carburanților peste pragul de 10 lei pe litru, considerat „extrem de important” pentru economia țării.

În lume, Cambodgia a înregistrat cea mai mare creștere a prețului benzinei, de aproape 68%, de la 1,11 dolari pe litru de benzină cu octan de 95 pe 23 februarie la 1,32 dolari pe 11 martie.

Urmează Vietnamul cu o creștere de 50%, apoi Nigeria cu 35%, Laos cu 33% și Canada cu 28%.

În SUA, un galon de benzină obișnuită, care în februarie costa în medie 2,94 dolari, costă acum 3,58 dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 20%, conform datelor de la AAA Fuel Prices, un instrument de urmărire a prețurilor cu amănuntul ale combustibililor al Asociației Americane a Automobilelor (AAA).

Țările asiatice plătesc cel mai mare preț

Asia depinde în mod disproporționat de Strâmtoarea Hormuz pentru livrarea de petrol și gaze, care a fost practic închisă de la începutul războiului. Strâmtoarea unește Golful – denumit și Golful Persic și Golful Arabiei – cu Golful Oman și este singura trecere pentru producătorii de petrol din regiune către oceanul deschis.

Japonia și Coreea de Sud sunt printre cele mai vulnerabile, importând 95%, respectiv 70% din petrolul lor din Golf.

Ambele națiuni din Asia de Est au adoptat măsuri de urgență pentru a-și stabiliza piețele energetice. Pe 8 martie, Japonia a instruit rezervele sale de petrol să se pregătească pentru o potențială eliberare a rezervelor strategice. A doua zi, Coreea de Sud a introdus un plafon maxim al prețului la benzină și motorină pentru prima dată în 30 de ani.

În Asia de Sud, impactul războiului este mai sever decât în ​​Asia de Est, deoarece țări precum Pakistanul și Bangladesh au rezerve financiare mult mai subțiri și rezerve strategice mai mici.

Într-o încercare de a conserva energia, guvernul din Bangladesh a ordonat închiderea imediată a tuturor universităților publice și private.

În Pakistan , birourile guvernamentale vor funcționa acum cu o săptămână de lucru de patru zile, în timp ce școlile s-au închis, iar o politică de lucru de acasă de 50% a fost adoptată pentru a economisi combustibil.

În Europa, miniștrii de finanțe ai Grupului celor Șapte au convocat o reuniune de urgență pentru a discuta creșterea prețurilor, președintele francez Emmanuel Macron evocând posibilitatea eliberării a 20-30% din rezervele strategice de urgență pentru a reduce presiunea asupra consumatorilor.

Cum influențează prețul petrolului pe cel al alimentelor

Prețurile petrolului și prețurile alimentelor evoluează în paralel, prețurile energiei afectând fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente, de la îngrășămintele folosite pe câmpuri până la camioanele care transportă alimente de pe câmp pe rafturile supermarketurilor.

Creșterea prețurilor petrolului afectează în mod direct și transportul maritim și costul transportului.

„Transportul este esența economiei globale. Este vorba de a transporta lucruri de la punctul A la punctul B – este o problemă de logistică, o problemă a lanțului de aprovizionare și, în cele din urmă, transportul este energia economiei globale”, a declarat economistul David McWilliams.

Temerile de stagflație – creșterea inflației și a șomajului, provocate de șocurile petroliere majore din punct de vedere istoric – sunt în creștere.

Economiștii indică crizele din 1973, 1978 și 2008 ca dovadă a faptului că fiecare creștere semnificativă a prețurilor petrolului a fost urmată, într-o anumită formă, de o recesiune globală.

În țările cu venituri mici, unde populațiile cheltuiesc o parte mult mai mare din venituri pe alimente și importă cantități mari de cereale și îngrășăminte, creșterea prețurilor petrolului s-ar putea traduce rapid în penurii de alimente.

