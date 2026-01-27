Nick Gratwick avea peste 1.300 de fotografii și videoclipuri care conțineau abuzuri asupra copiilor

Gratwick a trimis sute de mesaje criptate altor abuzatori și a fost prins de autorități cu peste 1.300 de fotografii și videoclipuri care conțineau abuzuri asupra copiilor, relatează The Guardian.

Între 2023 și 2025, el a plătit o mamă din România pentru a o abuza pe fiica acesteia de 10 ani, a discutat despre provocarea de a răni copiii pentru plăcere sexuală și a sfătuit alți abuzatori despre cum să-i drogheze și să îi abuzeze pe aceștia.

Acesta avea sticle de Gamma Butyrolactone (GBL), un drog pe care Gratwick intenționa să-l folosească pentru a-și droga victimele. În mesajele criptate, acesta se referea la GHB drept „un drog bun pentru viol”, relatează Wired Gov.

Bărbatul a fost arestat pe aeroportul Stansted

Gratwick a fost arestat în martie 2025 pe aeroportul Stansted, înainte de a zbura spre București pentru a comite infracțiunea. La procesul său de șase săptămâni, desfășurat la Tribunalul Guildford din Surrey, juriul a respins afirmațiile sale că ar fi creat o identitate falsă cu scopul a aduna informații despre pedofili, considerând că a fost „deconspirat”.

Judecătorul a specificat că Gratwick nu va putea solicita eliberarea condiționată timp de 19 ani, catalogându-l drept „un pedofil periculos”.

În anii 1990 și 2000 a lucrat ca informator al poliției

Investigațiile au dezvăluit, de asemenea, un trecut controversat al inculpatului. În anii 1990 și 2000, Gratwick a lucrat ca informator al poliției, infiltrându-se în grupuri de activiști pentru mediu și drepturile animalelor.

Potrivit The Guardian, el a fost implicat în campania împotriva distrugerii unei păduri pentru construcția unei șosele de ocolire de nouă mile în Newbury, Berkshire. Acesta a organizat echipamente și comunicații pentru activiști, inclusiv un sistem de radiouri CB, fiind supranumit „Radio Nick”.

Documentele instanței arată că, între 1995 și 2003, Gratwick a furnizat informații poliției timp de aproximativ șase ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE