Forțele de ordine au fost alertate de mai mulți martori speriați care au observat un bărbat care flutura un cuțit, pe stradă.

Carabinierii s-au străduit să-l dezarmeze și să-l izoleze, în timp ce bărbatul s-a opus arestării. Suspectul a amenințat și a lovit cu picioarele și pumnii un ofițer în timpul încăierării.

Bărbatul în vârstă de 32 de ani a fost dus încătușat la tribunalul din Siena, însoțit de carabinieri. După ce s-a consultat cu avocatul său apărării, Marco Pastore, românul a fost audiat pentru validarea arestării preventive.

Apărarea a reușit să obțină însă o măsură mai puțin agravantă, și anume arestul la domiciliu, în timp ce Parchetul solicitase reținerea în închisoare.

Un incident șocant a avut loc în Belluno, Italia, în luna august 2025. Un român de 46 de ani a intrat într-o farmacie, fiind înarmat cu un cuțit și i-a sechestrat pe un angajat și un client, pentru a obține analgezice. Acesta s-a deghizat ulterior în farmacist, pentru a scăpa de polițiști, conform cotidianului italian Il Dolomiti.



