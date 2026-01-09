Cum s-a produs accidentul în care a fost lovită mortal bătrâna

Un creator TikTok, Leigh Sutherland, în vârstă de 31 de ani, a fost condamnat închisoare pentru provocarea unui accident mortal în Cumbernauld, Marea Britanie, în iunie 2023. Potrivit portalului de știri Sky News, acesta conducea un Ford Mondeo în momentul în care a produs accidentul.

Margaret Allan, în vârstă de 77 de ani, se afla la volanul unui Peugeot 108 și își ducea nepotul de 10 ani acasă de la școală când a avut loc coliziunea. Ea a decedat în luna iulie 2023, la scurt timp după accidentul în care a fost implicat tânărul tiktoker.

Tiktokerul scoțian circula cu o mașină defectă când a lovit-o pe bătrână

Bărbatul în vârstă de 31 de ani nu doar că a condus mașină cu o viteză excesivă, dar avea și frânele defecte.

Tânărul ar fi ignorat numeroasele avertizări primite de la autorități pentru problema cu frâneze și s-ar fi urcat la volan ca și cum mașina nu avea nimic. Dincolo de viteză, potrivit instanței, tânărul ar fi avut și o baterie nesecurizată la mașina cu pricina.

Bărbatul a fugit de la locul accidentului și a dat vina pe un român

Judecătorul de la Înalta Curte din Glasgow a declarat că comportamentul lui Sutherland a fost „total și absolut inacceptabil”.

„Ați plecat de la fața locului fără să vă pese de victimele pe care le-ați rănit, lăsându-le să își afle soarta”, a afirmat judecătorul Hughes în timpul sentinței pronunțate în ianuarie 2026.

Acesta a mai adăugat că problemele sistemului de frânare al mașinii „trebuiau să fie destul de evidente„, însă Sutherland „a continuat să conducă, ceea ce a dus la incidentul catastrofal”. În timpul anchetei, Sutherland a susținut că un bărbat român, pe care nu-l putea identifica, testa vehiculul pentru vânzare în momentul accidentului. Judecătorul a respins această afirmație, numind-o „o poveste de adormit copiii”.

Pedeapsa primită de tiktoker după ce a lovit-o cu mașina pe bătrâna din Marea Britanie

TikTokerul a fost condamnat în ianuarie 2026 la 9 ani de închisoare. Pe lângă condamnarea la închisoare, Sutherland a primit și interdicția de a conduce pentru o perioadă de 13 ani și 6 luni. Poliția Scoției a confirmat că acesta fusese suspendat de la condus cu o săptămână înainte de accident.

Leigh Sutherland, cunoscut și sub numele de Lee Sutherland, a fost activ pe TikTok unde posta videoclipuri în care se deghiza în ofițer de poliție sau pretindea că este avocat. După accident, acesta a postat videoclipuri despre incident în timp ce se afla în arest preventiv, ceea ce judecătorul Hughes a descris drept „total nepotrivit”.

Tragedia din Marea Britanie nu este însă singura. O tiktokeriță celebră a lovit cu mașina un pieton și l-a ucis pe loc, în timp ce era live. Accidentul cumplit s-a petrecut în SUA, chiar la finalul anului 2025.

