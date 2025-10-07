Pelerinajul începe pe 8 octombrie: racla va fi scoasă din catedrală

Pelerinajul de la Iași va începe miercuri dimineață, când racla cu sfintele moaște va fi scoasă din incinta Catedralei Mitropolitane și depusă în baldachinul special amenajat în curtea lăcașului de cult.

Pregătirile au început deja de marți dimineață, când baldachinul a fost împodobit cu flori, majoritatea în nuanțe de roz, aduse de o familie din București, care se ocupă de acest gest de 22 de ani.

Timp record de așteptare: între 16 și 20 de ore

Potrivit Jandarmeriei Române, perioada de vârf a pelerinajului va fi în jurul zilei de 14 octombrie, când fluxul de participanți va fi continuu. Organizatorii estimează că timpul de așteptare va fi cuprins între 16 și 20 de ore, iar coada de credincioși va depăși trei kilometri.

Pentru a evita busculadele și incidentele, a fost creat un traseu unic pentru accesul pelerinilor, care trece prin mai multe străzi din centrul orașului: Arhitect G.M. Cantacuzino, Iordache Lozonschi, Cloșca, Petru Movilă, Uzinei, Morilor, Alexandru Ipsilanti Vodă, Sfântul Andrei, Iancu Bacalu și bulevardul Regele Ferdinand I al României.

Mii de voluntari și forțe de ordine vor fi în stradă

Pe toată durata evenimentului religios, preoți, voluntari și jandarmi vor fi prezenți în zonele de acces și de deplasare ale pelerinilor, pentru a oferi sprijin și îndrumare.

„Le cerem credincioșilor să manifeste răbdare și înțelegere față de măsurile luate de organizatori. Este important ca oamenii să respecte regulile de acces și indicațiile forțelor de ordine”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei.

Autoritățile le recomandă celor care vin la Iași să se asigure că au telefoanele încărcate, să poarte haine adecvate vremii și să aibă la ei pelerine pentru vânt și ploaie. De asemenea, părinții sunt sfătuiți să fie atenți ca persoanele în vârstă și copiii să nu se rătăcească în mulțime.

Două racle, mii de credincioși

Anul acesta, pelerinii se vor putea închina și la un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse special din Grecia, de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic.

Racla cu moaștele Sfintei Parascheva va rămâne în curtea catedralei până pe 15 octombrie, urmând să fie reintrodusă în lăcașul de cult după finalizarea slujbelor.

Peste 140.000 de porții de mâncare și ceai pentru pelerini

În zilele de pelerinaj, peste 40.000 de porții de hrană, apă și ceai vor fi distribuite de restaurantele ieșene, iar alte 100.000 de porții vor fi oferite de parohiile și mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.

Pe 14 octombrie, în ziua Sfintei Parascheva, va fi oficiată Sfânta Liturghie pe un podium amplasat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

