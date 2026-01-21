În timp ce se afla la Nisa, Eddie a primit un SMS care părea autentic: „Se potrivea cu faptul că eram în Nisa și că poate am uitat să plătesc parcarea”, a declarat el pentru publicația franceză Le Progrès.

Ulterior, în al doilea mesaj se vorbea despre o creștere rapidă a amenzii, iar Eddie a decis să răspundă.

„Trebuia să acționez rapid, deoarece urma să fie efectuată o retragere de 3.800 de euro”, a explicat el.

La scurt timp, a fost contactat telefonic de o femeie care pretindea că este consilier bancar de la Banque Postale. Aceasta i-a spus că datele cardului său au fost folosite pentru trei achiziții în valoare totală de 3.800 de euro. Ea i-a cerut codul „Certicode” pentru a anula tranzacția. Eddie a oferit codul, iar banii i-au fost retrași imediat, conform publicației franceze Midi Libre.

După ce a realizat că a fost victima unei fraude, Eddie a contactat banca, însă aceasta a refuzat să-i returneze suma pierdută, considerând că pensionarul a făcut o greșeală.

„M-au făcut să mă simt vinovat, mi-au spus că eu sunt responsabil”, a mărturisit Eddie, dezamăgit. Tot ce a primit înapoi au fost 600 de euro, fără o explicație clară.

De atunci, Eddie a devenit mult mai precaut: „Chiar dacă adevăratul meu consilier bancar mă sună, prefer să mă duc personal la bancă”.

Deși a luat în considerare o acțiune în justiție, s-a descurajat rapid și a decis să-și schimbe banca.

