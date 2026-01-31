Bărbatul de 68 de ani, care este orb, a primit o parte din cei aproape 1,8 milioane de euro imediat, iar restul va fi oferit sub forma unei rente lunare de 6.000 de euro timp de 20 de ani.

Fiul său, în vârstă de 40 de ani, absolvent de literatură, dar șomer, i-a cerut tatălui său o pensie alimentară lunară de aproximativ 1.800 de euro imediat ce a aflat de câștigul neașteptat.

Relațiile dintre cei doi nu au fost niciodată bune, mai ales după ce bărbatul în vârstă s-a recăsătorit,. Pensionarul i-a spus fiului său că nu va primi niciun euro din câștig.

Fiul șomer a apelat atunci la avocați.

Potrivit avocaților Associazione Italia, citați de Il Gazzettino: „Legea prevede că judecătorul, după evaluarea circumstanțelor, poate dispune plata unei alocații periodice copiilor majori care nu sunt independenți financiar. (…) Codul civil prevede că pensia alimentară este proporțională cu capacitatea financiară a persoanei în cauză, iar jurisprudența ne spune că aceasta nu încetează atunci când copilul atinge vârsta majoratului, ci numai atunci când copilul găsește un loc de muncă adecvat studiilor sale.”

În cazul de față, fiul cere pensie alimentară de 1.800 de euro pe lună, pe baza câștigurilor tatălui la loterie, care, conform jurisprudenței Curții de Casație, pot fi incluse în calculul întreținerii.

Înainte de a ajunge în instanță, părțile vor încerca să ajungă la o înțelegere amiabilă, însă dacă aceasta nu va fi posibilă, litigiul va fi soluționat juridic.