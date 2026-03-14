A primit 300 de euro pentru un rol în filmul „Ferrari”

Povestea incredibilă a unui pensionar din Modena a ajuns în instanță după ce bărbatul a participat ca figurant în filmul „Ferrari”, regizat de Michael Mann.

Potrivit publicației Corriere di Bologna, pensionarul se retrăsese din activitate în 2020 prin sistemul italian „quota 100”, care permite pensionarea anticipată pentru persoanele care au cel puțin 62 de ani și 38 de ani de contribuții.

În 2022, la doi ani după pensionare, a primit șansa de a apărea în filmul despre celebrul constructor auto Enzo Ferrari. Pentru bărbat a fost o bucurie uriașă.

Două zile de filmare pentru câteva secunde pe ecran

Pensionarul a participat la filmări doar două zile, ca figurant, alături de alte persoane. Rolul său apare pentru câteva secunde în filmul în care joacă Adam Driver și Penelope Cruz.

Familia și prietenii au mers de mai multe ori la cinema pentru a-l vedea pe ecran, iar experiența a fost pentru el o mare satisfacție. Dar bucuria s-a transformat rapid într-un coșmar.

Statul i-a cerut înapoi 34.000 de euro

La sfârșitul anului 2023, institutul italian de pensii, INPS, l-a informat că pensia primită în 2022 trebuie restituită integral, iar motivul invocat a fost că apariția în film ar reprezenta muncă remunerată, incompatibilă cu pensia anticipată acordată prin sistemul „quota 100”.

Suma cerută înapoi era de aproximativ 34.000 de euro, adică intreaga pensie primită în acel an. Decizia l-a șocat pe pensionar, care a apelat la un patronat sindical pentru a contesta măsura.

Procesul care i-a salvat pensia

Cazul a ajuns în instanță, iar procesul s-a încheiat recent la Curtea de Apel din Bologna, unde judecătorii au stabilit că bărbatul nu a avut un contract de muncă și că apariția în film a fost doar o activitate ocazională.

În realitate, el primise doar 300 de euro, o sumă considerată mai degrabă o formă de rambursare a cheltuielilor, așa cum se întâmplă frecvent în cazul figuranților. Instanța a decis că activitatea se încadrează la muncă ocazională, care este permisă pentru pensionarii din acest sistem. Astfel, pensionarul își va păstra pensia și nu va trebui să restituie banii.

Sistemul italian de pensionare anticipată „quota 100” interzice, în principiu, cumulul pensiei cu veniturile din muncă până la vârsta de 67 de ani. Există însă o excepție pentru activitățile ocazionale, atâta timp cât veniturile nu depășesc 5.000 de euro pe an. În cazul pensionarului din Modena, instanța a considerat că participarea la film a fost exact un astfel de caz.

