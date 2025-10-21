Când polițiștii au venit să-i ia câinele, femeia a reacționat violent. Conform acuzațiilor, ea ar fi încercat să lovească un ofițer cu piciorul, l-ar fi apucat de gât și ar fi încercat să-l muște de braț. De asemenea, ar fi încercat să muște și un al doilea polițist.

Ea a negat acuzațiile, susținând că „nu are dinți și deci nu putea mușca”. A mai afirmat că și-a ridicat doar genunchiul pentru că „o deranja un breloc din buzunar”.

Pensionara a fost găsită vinovată de tentativă de rezistență față de autorități și vătămare corporală. Ea a primit o pedeapsă de 15 luni de închisoare fără suspendare.

Senioara nu a recunoscut acuzațiile și a declarat că nu recunoaște statul austriac, considerându-se o „persoană protejată”.

„Nicio instanță nu poate decide asupra mea, doar Creatorul”, a afirmat ea.

La stabilirea pedepsei s-a ținut cont că femeia avea deja 3 condamnări anterioare, două dintre ele legate tot de câini agresivi.

Ea tocmai fusese amendată după ce câinele său mușcase patru femei în două zile. De asemenea, primise o amendă și când un alt câine al său atacase două femei, una suferind o fractură de col femural.

După aceste incidente, femeia primise interdicție de a mai deține câini, pe care însă a ignorat-o, luându-și un nou câine din rasa Samoyed.

În ianuarie 2022, pensionara fusese condamnată la 12 luni de închisoare cu suspendare pentru tentativă de șantaj și constrângere. Ea trimisese scrisori de amenințare unor funcționari, cerând sume mari de bani. Femeia a contestat verdictul actual, procesul urmând să continue.

