Navă de războia tras focuri de avertisment lângă un iahtul britanic

Jane și Alan Kelvey, un cuplu de pensionari britanici, navigau în Canalul Mânecii când iahtul lor, Bright Future, a ajuns în apropierea unei fregate rusești. Câteva minute mai târziu, cei doi au auzit focuri de armă trase de pe nava militară. Pentru BBC Newsnight, ei au descris momentul ca fiind „suprarealist”.

Cei doi pensionari spun că au văzut nava, au înțeles semnalele de avertizare și au schimbat ușor direcția iahtului. Din punctul lor de vedere, nu exista un pericol real de coliziune.

O fregată a Rusiei a tras focuri de avertisment în direcția unui iaht civil înmatriculat în Marea Britanie marți, 16 iunie,, la aproximativ 23 de mile de coasta Insulei Wight, în afara apelor teritoriale britanice. Nava implicată este fregata Amiral Grigorovici, monitorizată de Marina Regală britanică în timp ce se afla în Canalul Mânecii.

„A claxonat de cinci ori”

Jane Kelvey a povestit că fregata a emis mai întâi cinci semnale sonore. Pe mare, un astfel de semnal este folosit pentru a atrage atenția altei nave.

Femeia a spus că a reacționat imediat și a modificat ușor cursul iahtului, tocmai pentru ca echipajul rus să vadă că mesajul fusese înțeles.

„Am virat imediat două grade la babord”, a spus Jane Kelvey, explicând că a vrut să arate că văzuse nava.

După aproximativ un minut, fregata a emis din nou semnale sonore. Apoi, potrivit femeii, au fost trase mai multe focuri.

„Nu era îndreptat spre noi”

Jane Kelvey a spus că focurile nu au fost trase direct spre iaht, ci au părut focuri de avertisment.

„Nu era îndreptat spre noi”, a povestit ea pentru BBC Newsnight.

Chiar și așa, femeia a considerat reacția navei rusești complet inutilă. Din punctul ei de vedere, situația nu devenise un incident până în momentul în care s-au auzit focurile de armă. Jane Kelvey a spus că iahtul Bright Future nu era pe un curs de coliziune cu fregata.

„Cu siguranță nu se afla pe un curs de coliziune”, a spus britanica.

Întrebați dacă le-a fost frică atunci când au auzit focurile de armă, Jane și Alan Kelvey au răspuns calm că nu. Jane Kelvey a povestit, râzând, că s-a ghemuit și și-a tras gluga peste cap, ca să se protejeze, în timp ce soțul ei a continuat să conducă iahtul. Cei doi au părut mai degrabă nedumeriți și iritați de explicația Moscovei, care a susținut că ambarcațiunea lor se afla pe o direcție periculoasă.

Rusia spune că a avut să evite o coliziune

Ministerul rus al Apărării a transmis că iahtul britanic se afla într-o „apropiere periculoasă” de fregata Amiral Grigorovici. Potrivit Moscovei, echipajul rus ar fi încercat să contacteze ambarcațiunea prin radio și ar fi folosit semnale de avertizare înainte de a trage.

Rusia susține că marinarii au acționat potrivit regulilor internaționale de navigație, pentru a evita o posibilă coliziune. Ministerul britanic al Apărării a transmis că focurile nu au fost îndreptate spre iaht, ci au fost focuri de avertisment, folosite pentru a preveni o eventuală coliziune. Londra a descris episodul ca pe un incident izolat.

Focurile au fost trase de la aproximativ 457 de metri

Potrivit BBC, autoritățile britanice au primit informații de la cei care se aflau pe iaht că focurile au fost trase de la aproximativ 457 de metri distanță. În termeni maritimi, este o distanță mică între o navă militară și o ambarcațiune civilă.

Incidentul s-a produs în condiții de ceață, într-o zonă intens circulată. Iahtul Bright Future plecase din Marea Britanie și se îndrepta spre Franța. După episod, o ambarcațiune de la HMS Tyne, navă de patrulare a Marinei Regale, a fost trimisă la iaht pentru a verifica dacă cei aflați la bord sunt în siguranță și pentru a aduna detalii despre ce s-a întâmplat.

Nava rusească era monitorizată de Marina Regală

Fregata Amiral Grigorovici era deja monitorizată de Marina Regală britanică. Navele militare rusești trec periodic prin Canalul Mânecii, în apele internaționale, iar autoritățile britanice le urmăresc deplasările. Fregata fusese supravegheată de HMS Mersey după ce fusese observată în largul orașului Brest, în Franța. Marina Regală a descris operațiunea de monitorizare ca fiind una de rutină.

BBC scrie că fregata a fost asociată, în ultimele luni, cu operațiuni de escortare a unor nave rusești prin Canalul Mânecii, inclusiv vase din așa-numita flotă din umbră, folosite pentru transportul petrolului rusesc. Totuși, Ministerul britanic al Apărării a transmis că episodul în care a fost implicat iahtul Bright Future nu are legătură cu reținerea unui petrolier rusesc produsă cu câteva zile înainte.

Jane și Alan Kelvey nu au fost răniți, iar iahtul nu a fost avariat. După verificările făcute de autoritățile britanice, ambarcațiunea și-a continuat drumul.

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