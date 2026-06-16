Potrivit unei surse, nava militară implicată în incident este fregata Amiral Grigorovici, care face parte din Flota Rusă de la Marea Neagră. Primele explicații ar fi că iahtul se apropiase prea mult de fregată, aflându-se la 500 de metri, în condiții de ceață, în momentul tragerii focurilor de avertisment.

Ministerul Apărării de la Londra a anunțat că a deschis o anchetă în legătură cu acest incident, care survine după ce comandouri britanice au interceptat duminică, în Canalul Mânecii, un petrolier din flota-fantomă a Rusiei.

Marina Regală britanică a anunțat luni că două dintre navele sale au urmărit fregata Amiral Grigorovici în Canalul Mânecii, într-o zonă la vest de orașul francez Brest. Incidentul cu iahtul civil a avut loc la aproximativ 32 de kilometri de Insula Wight, în afara apelor teritoriale britanice.

Iahtul şi-a continuat traversarea Canalului Mânecii, iar o vedetă aparţinând navei de patrulare HMS Tyne s-a dus la locul incidentului pentru a se asigura de siguranţa persoanelor de la bord. Incidentul nu s-a soldat cu victime, potrivit Londrei.

Fregata Amiral Grigorovici a escortat anterior petroliere din flota-fantomă a Rusiei, măsură luată de Kremlin pentru a descuraja confiscarea altor petroliere rusești vizate de sancțiuni.

De la lansarea agresiunii militare ruse în Ucraina, tensiunile dintre Moscova și Londra sunt recurente pe mare. În noiembrie 2025, nava rusă de spionaj Yantar – care face parte din extrem de secreta Direcţie Principală a Cercetării Apelor Adânci (GUGI), specializată în cartografierea sau distrugerea cablurilor submarine – a îndreptat lasere către avioane de patrulare ale Forţelor Aeriene Regale (Royal Air Force, RAF) britanice în largul Scoţiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE