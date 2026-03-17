Plângere depusă la Curtea Constituțională din Germania

Mai mulți reclamanți, printre care avocați și organizații ale Partidului Pensionarilor, acuză guvernul federal că a utilizat în mod necorespunzător contribuțiile la pensii pentru a finanța cheltuieli care ar trebui acoperite din bugetul de stat, potrivit cotidianului german Frankfurter Rundschau.

Aceștia solicită returnarea a cel puțin 240 de miliarde de euro, în tranșe anuale de câte 60 de miliarde de euro, cu prima plată scadentă la 31 decembrie 2026. În plus, cer ca instanța să constate că folosirea anterioară a fondurilor din contribuțiile la pensii a fost neconstituțională.

Scopul acțiunii este stabilirea unor limite legale precise asupra modului în care statul poate folosi fondurile din contribuțiile la sistemul de pensii. Procesul vizează în principal beneficiile sociale care nu sunt acoperite direct din contribuțiile oamenilor, ci vizează responsabilități sociale generale, cum ar fi pensiile pentru mame, integrarea pensiilor din Germania de Est, perioadele fără contribuții sau costurile legate de războaie.

Dispută privind subvențiile de stat

Deutsche Rentenversicherung (DRV), instituția publică centrală responsabilă de administrarea sistemului de pensii de stat din Germania, confirmă că astfel de cheltuieli sunt finanțate în prezent prin subvenții federale.

Reclamanții estimează că aceste cheltuieli neasiguratorii se ridică la 110-125 de miliarde de euro anual, în timp ce subvențiile de stat sunt de aproximativ 108-110 miliarde de euro. Diferența, spun aceștia, reprezintă o povară ascunsă pentru contribuabili, mascată în sistemul de contribuții la pensii și care ar trebui, de fapt, să fie finanțată din impozite.

Ce riscuri și speranțe aduce această dispută pentru pensionarii și contribuabilii germani

Reclamanții își întemeiază cererea pe principiile constituționale ale protecției proprietății și egalității în fața legii. Argumentul lor principal este că cei care contribuie la un sistem obligatoriu de pensii au dreptul să se aștepte ca banii lor să fie utilizați strict în scopul acoperirii pensiilor și nu pentru alte nevoi publice.

Dacă fondurile de contribuție sunt folosite în proporții semnificative pentru sarcini generale ale statului, apare o povară suplimentară injustă, pe care alte grupuri de cetățeni nu o suportă în egală măsură, scrie site-ul gegen-hartz.de.

Deși o decizie finală a Curții Constituționale ar putea dura, plângerea are deja un impact politic important. Ea transformă o problemă de finanțare, discutată până acum doar în sfera politică, într-o chestiune de drept constituțional. Dacă instanța va da curs cererii, efectele pe termen mediu ar putea include o reducere a presiunii asupra bugetului de pensii și o stabilizare a sistemului.