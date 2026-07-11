Noul set de dosare declasificare conține 14 documente scrise, 19 înregistrări video, patru înregistrări audio și trei fotografii.

Toate aceste documente provin de la armata americană, NASA, CIA, FBI și Departamentul pentru Energie al SUA. Aproape jumătate dintre ele datează din 2010 încoace și conțin imagini surprinse de camerele video ale armatei, în general în Pacificul de Vest, Oceanul Atlantic și Orientul Mijlociu.

Printre cele mai notabile materiale figurează un raport al Departamentului pentru Energie cu privire la incursiunea unui obiect neidentificat în spațiul aerian deasupra instalației nucleare Pantex din Texas. Incidentul s-a petrecut în septembrie 2015.

Conform documentului, doi ofițeri aflați într-o mașină au urmărit obiectul după ce au izolat zona. Ulterior, au oprit mașina și au ieșit afară, dar nu au auzit niciun sunet și nu au putut distinge niciun motor al obiectului, nici măcar prin binoclu. Observația a durat până la două minute, după care obiectul a zburat din loc.

Noile documente declasificate includ și un videoclip filmat dintr-o aeronavă civilă în 2019. Un militar scrie că obiectul observat prezenta „caracteristici de zbor care nu semănau cu nimic” din ce văzuse „în cei 28 de ani petrecuți ca pilot în Forțele Aeriene și Forțele Navale”.

Un alt videoclip, filmat în 2020 de pe o platformă militară, surprinde un „obiect de culoare maronie” și cu o înălțime de aproximativ 3,7-4,6 metri zburând fără să fie manevrat. „Structural, părea să fie un balon mare, cumva deformat, dar nu am putut verifica acest lucru în timp ce am trecut pe lângă el”, a precizat un militar, responsabil cu radarul și sistemele de armament.

Cele mai recente materiale datează din 2025. Un raport întocmit în cadrul Comandamentului Indo-Pacific al SUA descrie o înregistrare video de 18 secunde în care un senzor militar detectează „o zonă de contrast asemănătoare unei stele cu șase colțuri”. Un alt document conține o înregistrare de cinci minute a unui obiect luminos care se deplasa foarte rapid.

Departamentul american al Apărării al Statelor Unite a început din 8 mai să publice fișiere declasificate referitoare la fenomene anomale neidentificate. „Poporul american a cerut mai multă transparență pe aceste subiecte, iar administrația mea o oferă”, a declarat președintele Donald Trump, conform Pentagonului.

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