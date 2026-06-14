„România s-a umplut de lubenițe de Dăbuleni, cu mai bine de două săptămâni înainte”

Într-o postare publicată pe Facebook, Sorin Sandu a scris că localitatea Călărași, alături de Dăbuleni, asigură primii pepeni verzi și galbeni din România. Tocmai de aceea, spune el, momentul în care apar pe piață primele lubenițe locale este foarte important pentru producători. Primarul susține însă că în piețe au apărut deja pepeni prezentați ca fiind de Dăbuleni înainte ca producția locală să fie gata de vânzare în cantități mari.

„Până azi 10.06.2026, din Călărași NU A PLECAT PE PIAȚĂ NICIUN PEPENE VERDE, NICIO LUBENIȚĂ”, a scris Sorin Sandu.

Edilul acuză că mai multe depozite și cooperative din zona Bucureștiului ar face importuri masive de pepeni verzi și ar încerca să creeze impresia că au apărut deja lubenițele de Dăbuleni.

„România s-a umplut, încă o dată, de lubenițe de Dăbuleni, cu mai bine de două săptămâni înainte de a se coace lubenițele de Dăbuleni”, a mai scris primarul.

Cum ajung pepenii de import să fie vânduți ca pepeni locali

Sorin Sandu explică și mecanismul prin care consumatorii pot fi induși în eroare. Unii producători ar cumpăra pepeni din import pentru a prinde locuri bune în piețe și pentru a nu sta degeaba până când se coc pepenii lor. Apoi, marfa ar fi vândută sub acoperirea documentelor de producător, ceea ce creează impresia că pepenii sunt din cultura locală.

Primarul spune că situația nu este doar o problemă între comercianți, ci una care afectează toți producătorii corecți din zonă. Dacă oamenii cumpără pepeni slabi, vechi sau tratați și cred că sunt de Dăbuleni, imaginea produsului local este lovită exact când adevărata recoltă intră pe piață.

„Până atunci, consumatorul se va sătura de lubenițe de import, cu pesticide sau de proastă calitate și tocmai bine, când ies lubenițele de Dăbuleni, curentul împotriva calității lubeniței de Dăbuleni ia amploare”, a avertizat edilul.

Cum recunoști pepenii „falși de Dăbuleni”

Primarul spune că, în ultimele două săptămâni, a fost contactat de două ori de autorități din alte județe pentru verificarea unor producători locali. Una dintre sesizări a venit de la Timișoara, iar alta de la un inspector al Direcției Agricole Alba. În cazul din Alba Iulia, inspectorul i-ar fi trimis fotografii cu pepeni verzi și cu documentele unui producător din Bechet, care avea atestate de la Dobrești și Călărași.

Sorin Sandu spune că a verificat situația și a constatat că producătorul din Bechet avea într-adevăr teren în arendă la Călărași. Suspiciunea a apărut însă din felul în care arătau pepenii.

„Problema este că se suspectează că pepenii verzi sunt de import, având codițele uscate și aspectul specific de pepene recoltat de mai mult timp”, a scris primarul.

Acesta este detaliul la care cumpărătorii pot fi atenți, mai ales dacă pepenii sunt vânduți ca fiind proaspăt recoltați din Dolj. Codița uscată și aspectul de fruct cules de mai multă vreme nu dovedesc singure că pepenele este din import, dar pot ridica semne de întrebare atunci când marfa este prezentată drept locală și foarte proaspătă.

„Vând pepeni verzi cu pesticide, de import”

Sorin Sandu avertizează că va retrage atestatele și certificatele de producător în cazurile în care sesizările se confirmă în teren. Mai exact, dacă un producător vinde un produs pe care nu l-a recoltat încă din propria cultură, primarul spune că va lua măsuri.

„Dacă voi primi sesizări din țară, care se vor confirma în teren, în sensul că nu a recoltat încă și cu toate astea vinde acel produs, îi voi retrage atestatul și certificatul de producător”, a transmis edilul.

Primarul spune că practica poate însemna evaziune fiscală și poate lovi grav producătorii locali.

„În primul rând, se constituie în evaziune fiscală și nu împărțim banii împreună. Și mai grav, vând pepeni verzi cu pesticide, de import, periclitând vânzarea produselor locale”, a scris Sorin Sandu.

Edilul susține că, prin astfel de practici, un număr mic de producători ajunge să ofere acoperire samsarilor care vând marfă de import în România.

„Cei care faceți asta sunteți sub 1% din piața de import, dar le oferiți acoperire celorlalți 99% dintre samsarii care vând în România”, a transmis primarul.

„Toate piețele, toate parcările, toate intersecțiile sunt pline”

Primarul din Călărași spune că imaginea pepenilor de Dăbuleni este afectată înainte ca adevărata producție locală să ajungă în cantități mari la vânzare. El susține că oamenii ajung să creadă că au cumpărat pepeni locali, iar dacă marfa este slabă sau are probleme, vina cade pe producătorii din Dolj.

„Păi cum să prindem dacă toate piețele, toate parcările, toate intersecțiile sunt pline, de mai bine de o lună, de pepeni de Dăbuleni, din import?”, a scris Sorin Sandu.

Într-un alt mesaj dur, edilul le-a transmis producătorilor care ar recurge la această practică să nu își distrugă singuri munca.

„Vă furați singuri căciula”, a scris primarul.

„Vin acolo unde împărțiți TIR-urile de Grecia”

Primarului a lansat și un avertisment dur pentru cei care ar cumpăra pepeni aduși din Grecia și i-ar vinde apoi sub nume local.

„Să mă înjurați în gând, altfel vin acolo unde împărțiți TIR-urile de Grecia. Nu vă bateți joc de propria marfă”, a transmis Sorin Sandu.

În Călărași nu a început recoltarea masivă. Au fost doar cantități mici, câteva cutii de pepeni galbeni și câteva zeci de lubenițe, folosite de unii pentru a prinde loc la masă în piață. Cantitățile mari ar urma să apară abia în următoarele zile, potrivit edilului.

„În curând o să apară informații despre lubenițele otrăvite de Dăbuleni”

Primarul avertizează că, dacă pepenii de import sunt vânduți ca fiind locali, orice problemă va fi pusă pe seama brandului Dăbuleni.

„În curând o să apară informații despre lubenițele otrăvite de Dăbuleni. Atunci o să țipați cu toții. Este normal. Dacă lubenița a fost de import și a fost vândută… de Dăbuleni”, a scris edilul.

Pentru producători, riscul este să piardă încrederea oamenilor. Pentru cumpărători, riscul este să plătească pentru un produs prezentat drept local, dar care poate veni din import.

De ce nu pot fi emise actele chiar în ziua recoltării

Sorin Sandu explică și de ce există această vulnerabilitate. În Călărași sunt aproximativ 1.200 de producători, iar oamenii nu cultivă doar pepeni verzi. În zonă se produc și pepeni galbeni, vinete, varză, roșii, porumb zaharat, cartofi, capia și fasole verde.

Documentele nu pot fi emise chiar în ziua recoltării pentru fiecare fermier, spune primarul. Majoritatea producătorilor ies cu marfa la vânzare într-un interval scurt, de câteva zile. În plus, culturile sunt verificate și de inspectori ai Direcției Agricole Dolj, iar activitatea trebuie organizată din timp. Din acest motiv, spune edilul, sistemul se bazează mult pe buna-credință a producătorului, iar problema apare atunci când cineva folosește documentele pentru a vinde marfă care nu provine din propria cultură.

Primarul cere controale la atestate și carnete de producător

Sorin Sandu le cere autorităților să verifice atestatele și carnetele de producător până la instituția care le-a emis. El spune că doar așa se poate afla dacă marfa vândută în piețe chiar provine din exploatația declarată.

Edilul susține că producătorii locali trebuie să anunțe primăriile atunci când încep recoltarea, pentru ca autoritățile să poată comunica public corect și să îi apere în fața suspiciunilor.

„Nu poți confirma sau infirma ceea ce nu cunoști”, a scris primarul.

Aceeași problemă, reclamată și la cartoful nou românesc

Sorin Sandu spune că problema nu se oprește la lubenițe. Într-o altă postare, primarul a scris că în câteva supermarketuri din România ar fi fost găsit cartof nou de România cu probleme fitosanitare.

Edilul susține că și aici ar fi vorba despre aceeași practică, cu cartofi de import vânduți drept cartofi românești. Potrivit lui, cartoful nou românesc se cultivă în sudul județului Dolj, iar probele fitosanitare făcute în acest an pentru produsul local au fost în parametri. Primarul mai spune că o mare parte din cartofii noi produși în zonă pleacă spre Polonia sau în târguri precum Pucheni și Târgu Jiu.

„Din nou, autoritățile nu-și fac treaba și sunt aduse prejudicii grave imaginii cartofului nou din Oltenia”, a scris Sorin Sandu.

Ce pot face cumpărătorii

Cumpărătorii care vor pepeni de Dăbuleni ar trebui să fie atenți la perioada în care cumpără, la aspectul fructelor și la locul de unde iau marfa. Dacă un vânzător spune că pepenii sunt locali, oamenii pot întreba de unde provine exact marfa și pot cere informații despre producător.

Un semn care a ridicat suspiciuni în cazul semnalat de primarul din Călărași a fost codița uscată și aspectul de pepene recoltat de mai mult timp. Nu este o dovadă sigură, dar poate fi un indiciu atunci când vânzătorul susține că pepenele este proaspăt, local și abia cules.

Cel mai important este ca oamenii să nu se bazeze doar pe eticheta „de Dăbuleni”, mai ales la început de sezon, când producția locală abia intră treptat pe piață.

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