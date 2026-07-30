Chiar înainte să se întoarcă în România, Cristina Șișcanu a luat micul-dejun alături de Petra, fetița ei și a lui Mădălin Ionescu, într-o cafenea din Italia. Iar pe pagina ei de Facebook, vedeta a dezvăluit și ce a mâncat, dar și cât a plătit, întrebându-i pe internauți dacă li se pare scump.

„Faciammo colazione. Micul-dejun cu Petra la o cafenea în Italia. Eu am luat un cappuccino și un croasant mare, mi-au oferit și un pahar cu apă. Petra a mâncat un melc mare cu stafide și un fresh mare de portocale. Totul a costat 8 euro. Scump sau ieftin?”, a scris Cristian Șișcanu pe rețelele de socializare.

Cum i-au răspuns fanii la postarea din vacanță

„Convenabil”, „Foarte rezonabil prețul”, „Nu e scump deloc. Depinde în ce zonă din Italia”, „Preț normal”, „Păi la noi e mai scump” și „Nu este scump, raportat la salariile din Italia. Cam atât ar fi costat și la noi. Diferența: calitatea produselor și salariul românilor” au fost câteva dintre reacțiile pe care le-au avut fanii.

În secțiunea de comentarii de la postare a existat însă și o mică divergență între internauți. „Ieftin! La noi o prăjitură este 5 euro”, a scris o femeie, iar o alta a contrazis-o: „Nu este adevărat! Prețurile încep de la 7 lei și chiar prăjituri de cofetărie proaspete ce ajung până la 12 lei. Să nu mințim lumea”.

Cristina Șișcanu în vacanța din ItaliaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 20

Apoi, Cristina Șișcanu a făcut o nouă postare prin care a afirmat că s-a terminat concediul și se întoarce în România alături de familia: „Părăsim Italia cu bune și cu mai puțin bune”.

Când spune despre lucrurile „mai puțin bune”, vedeta face probabil referire la evenimentul petrecut pe plajă în urmă cu aproximativ o săptămână, când Cristina Șișcanu a rămas fără papuci.

„Deci concluzia e că au fost furați. Pentru că, dacă îi lua din greșeală, îi aducea la loc. Nu i-a adus! Deci, deocamdată, sunt desculță. I-am căutat pe aici, nu sunt nicăieri și i-am lăsat departe de apă. Adică nu exista riscul să-i ia valurile. Asta este, ce să facem? Mai bine că au luat șlapii și n-au luat ceasul. Ce să vă mai zic? Asta e situația! Nu știu cum o să mergem la apartament. Acolo o să mă duci în brațe, că pe aici nu e niciun magazin să-mi iau o pereche de papuci. Nu-i nimic”, spunea vedeta într-un clip postat pe Facebook.

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