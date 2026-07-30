Valoarea totală a tranzacțiilor a fost de 129,01 milioane de lei, echivalentul a 24,65 milioane de euro.

Indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni, a scăzut cu 0,47%, iar indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat un declin de 0,42%.

De asemenea, indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii, a coborât cu 0,32%, până la 6.769,85 puncte, iar BET-NG, care măsoară evoluţia companiilor energetice şi de utilităţi, a scăzut cu 0,54%.

Indicele BET AeRO, care include companii reprezentative de pe piaţa AeRO, a fost singurul dintre indicii principali afișați care a închis pe plus, cu un avans de 0,48%.

Indicele BET-FI, care urmărește evoluția societăților de investiții financiare și a Fondului Proprietatea, a coborât cu 0,25%.