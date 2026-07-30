UPDATE ora 9.22: MApN a confirmat că este vorba despre o altă dronă: „Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 08:50, o țintă aerienă în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert. Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”.

Țintă aerienă la frontiera fluvială cu Ucraina



Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 08:50, o țintă aerienă în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.



Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General… pic.twitter.com/lnxALHPosO — MApN (@MApNRomania) July 30, 2026

Deocamdată nu se știe proveniența dronei.

Reamintim că numai săptămâna trecută trei drone au intrat neautorizat în spațiul aerian românesc, mai exact pe 24, 25 și 26 iulie, și au fost doborâte de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Autoritățile au confirmat doar că prima dronă, cea doborâtă pe 24 iulie în județul Buzău, este de tip Shahed, folosită de Rusia în atacurile asupra Ucrainei. Aceea a fost prima dronă doborâtă în spațiul aerian românesc de un pilot român de F-16.

Știrea inițială: ISU Tulcea a făcut primul anunț: „În jurul orei 08:58 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru zona de Nord a judeţului Tulcea”.

Cetățenii au fost avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să își păstreze calmul.

„Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, mai scrie în mesajul RO-Alert.

Deși în mesaj nu se face referire la drone, există posibilitatea ca noi fragmente să fie descoperite în zonă.