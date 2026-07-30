Londra conduce clasamentul celor mai scumpe chirii din Europa

Problema locuințelor și a chiriilor ridicate este resimțită în multe capitale europene. Potrivit unei analize realizate de Global Property Guide, în fruntea clasamentului se află Londra, unde chiria medie pentru un apartament cu un dormitor este de 3.460 de euro pe lună.

Pentru un apartament cu patru camere (trei dormitoare), chiria medie ajunge la 6.240 de euro.

Capitalele cu cele mai ridicate chirii medii pentru un apartament cu două camere:

Londra – 3.460 euro

Zurich – 2.720 euro

Amsterdam – 2.275 euro

Dublin – 2.000 euro

Copenhaga – 1.865 euro

Paris – 1.800 euro

Madrid – 1.590 euro

Oslo – 1.555 euro

Lisabona – 1.500 euro

Milano – 1.500 euro

În continuarea clasamentului se află Viena și Stockholm, cu câte 1.200 de euro pe lună, urmate de Berlin, unde chiria medie este de 1.050 de euro.

Imagine generată cu AI

Cât costă chiria în Atena sau Zagreb

Potrivit cercetării, chiria medie solicitată pentru un apartament cu două camere în Atena, Grecia, este de 650 de euro pe lună. Pentru un apartament cu patru camere, media ajunge la 1.200 de euro.

La un nivel apropiat se situează și Nicosia, în Cipru, unde chiria pentru un apartament cu două camere este de aproximativ 650 de euro, iar pentru unul cu patru camere ajunge la 1.100 de euro.

În Zagreb, chiria medie pentru un apartament cu două camere este de 600 de euro, pentru unul cu trei camere de 770 de euro, iar pentru un apartament cu patru camere este de 1.000 de euro.

Cele mai mici chirii se găsesc în Skopje

La polul opus al clasamentului se află Skopje, capitala Macedoniei de Nord, unde sunt înregistrate cele mai mici chirii medii dintre orașele analizate, relatează iefimerida.gr.

Aici, un apartament cu două camere poate fi închiriat cu aproximativ 280 de euro pe lună, unul cu trei camere costă în medie 370 de euro, iar pentru un apartament patru camere chiria ajunge la 550 de euro.

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