Londra conduce clasamentul celor mai scumpe chirii din Europa
Problema locuințelor și a chiriilor ridicate este resimțită în multe capitale europene. Potrivit unei analize realizate de Global Property Guide, în fruntea clasamentului se află Londra, unde chiria medie pentru un apartament cu un dormitor este de 3.460 de euro pe lună.
Pentru un apartament cu patru camere (trei dormitoare), chiria medie ajunge la 6.240 de euro.
Capitalele cu cele mai ridicate chirii medii pentru un apartament cu două camere:
- Londra – 3.460 euro
- Zurich – 2.720 euro
- Amsterdam – 2.275 euro
- Dublin – 2.000 euro
- Copenhaga – 1.865 euro
- Paris – 1.800 euro
- Madrid – 1.590 euro
- Oslo – 1.555 euro
- Lisabona – 1.500 euro
- Milano – 1.500 euro
În continuarea clasamentului se află Viena și Stockholm, cu câte 1.200 de euro pe lună, urmate de Berlin, unde chiria medie este de 1.050 de euro.
Cât costă chiria în Atena sau Zagreb
Potrivit cercetării, chiria medie solicitată pentru un apartament cu două camere în Atena, Grecia, este de 650 de euro pe lună. Pentru un apartament cu patru camere, media ajunge la 1.200 de euro.
La un nivel apropiat se situează și Nicosia, în Cipru, unde chiria pentru un apartament cu două camere este de aproximativ 650 de euro, iar pentru unul cu patru camere ajunge la 1.100 de euro.
În Zagreb, chiria medie pentru un apartament cu două camere este de 600 de euro, pentru unul cu trei camere de 770 de euro, iar pentru un apartament cu patru camere este de 1.000 de euro.
Cele mai mici chirii se găsesc în Skopje
La polul opus al clasamentului se află Skopje, capitala Macedoniei de Nord, unde sunt înregistrate cele mai mici chirii medii dintre orașele analizate, relatează iefimerida.gr.
Aici, un apartament cu două camere poate fi închiriat cu aproximativ 280 de euro pe lună, unul cu trei camere costă în medie 370 de euro, iar pentru un apartament patru camere chiria ajunge la 550 de euro.
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