Un bazin natural sculptat în stâncă

„Piscina Diavolului” pare, la prima vedere, un bazin natural modest, dar poziția sa este ceea ce o face unică. La doar câțiva metri de marginea cascadei, apa se prăvălește de la o înălțime amețitoare, transformând locul într-o atracție turistică extrem de populară, dar și periculoasă.

Conform sursei citate, această locație este considerată una dintre cele mai extreme destinații pentru înot din lume.

Accesibilitatea, limitată la câteva luni pe an

Intrarea în apă este permisă doar în sezonul uscat, între lunile septembrie și decembrie, când nivelul apei scade suficient de mult încât o barieră naturală de stâncă să formeze un obstacol împotriva curenților puternici.

„Chiar și atunci, este esențială prudența extremă”, avertizează ghizii locali. Dimensiunile bazinului sunt reduse, iar un pas greșit poate avea consecințe fatale.

În ciuda măsurilor de precauție, au fost raportate mai multe accidente mortale în „Piscina Diavolului”. Potrivit sursei citate, în 2009, un ghid local și-a pierdut viața încercând să salveze un turist care alunecase spre marginea cascadei. Deși nu există statistici oficiale, astfel de incidente nu sunt necunoscute în această regiune periculoasă.

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Acces doar cu ghizi autorizați

Pentru a vizita „Piscina Diavolului”, turiștii trebuie să participe la tururi organizate, fiind însoțiți permanent de ghizi experimentați. Aceștia indică locurile sigure pentru scăldat și supraveghează îndeaproape fiecare mișcare a participanților.

„Respectarea strictă a regulilor face posibil ca mii de persoane să se bucure anual de această atracție extremă. Este un infinity pool natural”, menționează sursa citată..

Cu toate riscurile, „Piscina Diavolului” rămâne o destinație de vis pentru cei curajoși, care caută să-și testeze limitele și să trăiască o experiență unică, în mijlocul uneia dintre cele mai spectaculoase minuni naturale ale lumii.