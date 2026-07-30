Cu aceeași ocazie, Primăria Timișoara anunța că „nu există indicii că atacatorii au extras date cu caracter personal din sistemele afectate”, dar un specialist în securitate cibernetică a dezvăluit că date personale furate în urma atacului cibernetic de la Timișoara au fost scoase la vânzare pe internet.

Libertatea a descoperit că parte din baza de date a Poliției Locale Timișoara a fost pierdută fără a mai putea fi recuperată. Informația reiese din mai multe procese pentru sancțiuni contravenționale. Instituția susține pentru Libertatea că doar „o mică parte din documente nu au fost recuperate”.

„Primăria Timișoara a oprit un atac cibernetic masiv”

În 26 august, Primăria Timișoara anunța că „a oprit un atac cibernetic masiv asupra serverelor sale și ale unor instituții subordonate”. „Nu există indicii că atacatorii au extras date cu caracter personal din sistemele afectate”, erau liniștiți cetățenii.

O săptămână mai târziu, Bogdan Albei, specialist în securitate cibernetică, dezvăluia că atacul cibernetic de la Primăria Timișoara și instituțiile subordonate a fost revendicat de RansomHub, grup înființat în februarie 2024, pe numele căruia FBI a emis un „aviz urgent”, după „210 atacuri în SUA”. Peste 30% dintre acțiunile hackerilor au vizat ținte din Europa, iar la nivel global, RansomHub a efectuat un sfert dintre atacuri.



Tot Bogdan Albei a dezvăluit că date personale furate cu ocazia atacului cibernetic de la Primăria Timișoara și instituțiile subordonate au fost scoase la vânzare pe Telegram.

Libertatea a descoperit mai multe procese de contestare a unor sancțiuni aplicate de Poliția Locală Timișoara în care instituția a depus întâmpinări în care a transmis că este în imposibilitatea de a depune la dosar probele cerute de instanță pentru că a fost victima unui atac cibernetic, iar baza de date i-a fost compromisă.

Spre exemplu, o firmă din Timișoara care desfăşoară activităţi comerciale de închiriere şi subînchirierea bunurilor imobiliare a fost amendată în decembrie 2024 pentru că nu a obținut avizarea anuală a acordului de funcționare emis de Primăria Timișoara.

Societatea a contestat sancțiunea în instanță, iar Judecătoria Timișoara i-a respins plângerea. Hotărârea primei instanțe a fost atacată cu apel, la Tribunalul Timiș. Judecătorii de aici au cerut Poliției Locale să depună la dosar acordul comercial pentru a cărui neavizare a fost aplicată sancțiunea.

În 16 iunie 2026, Poliția Locală a transmis că „se află în imposibilitate obiectivă de a depune la dosar acordul solicitat de către instanță întrucât, în urma atacului cibernetic din august 2024, s-a pierdut în mare parte, baza de date stocată la nivelul instituției, printre care şi documentul solicitat”. Următorul termen din proces a fost fixat în ianuarie 2027.

Dovezi-cheie, pierdute în urma atacului cibernetic

Dincolo de procesele aflate pe rol, Libertatea a identificat mai multe procese pierdute de Poliția Locală din cauza pierderii probelor ca urmare a atacului cibernetic asupra serverelor instituției. Un astfel de caz este al unui șofer amendat pentru că a parcat într-o zonă de pe Calea Bogdăneștilor în care era „Oprirea interzisă”.

Șoferul a contestat sancțiunea arătând că în zona în care a parcat se aflau deja mai multe mașini și nu era niciun semn care să interzică oprirea. Judecătoria Timișoara i-a respins cererea șoferului de anulare a amenzii, arătând că „existenţa faptei contravenţionale reţinute în sarcina apelantului este dovedită prin cuprinsul procesului verbal de contravenţie, fapta fiind o constatare personală a agentului intimatei şi că apelantului îi revine sarcina probei contrare, în sensul de a demonstra că fapta nu există”.

Cu ocazia apelului de la Tribunalul Timiș, judecătorii au constatat că șoferul „a reușit să demonteze prezumția de veridicitate a procesului-verbal de contravenție”, depunând la dosar „planşe foto şi înregistrări video din care rezultă că pe acel sector de drum, la momentul săvârşirii faptei nu erau marcaje sau semne de circulaţie «Oprirea interzisă»”.

Șofer scăpat de amendă

Pentru „stabilirea cu exactitate a situației de fapt”, Tribunalul Timiș a solicitat Poliției Locale să depună la dosar planşele foto efectuate de agentul constatator cu ocazia constatării faptei reţinute prin procesul verbal contestat în cauză. Poliția Locală a comunicat că „nu mai deţine probele solicitate deoarece în data de 23.08.2024, a existat un atac cibernetic asupra serverului instituţiei care a condus la pierderea parţială a documentelor din baza de date”.

Tribunalul a ajuns la concluzia că dovezile depuse de șoferul amendat au creat un dubiu, iar pentru că „teza agentului de poliție locală nu este susținută de nicio altă dovadă (foto, video), instanța constată că apelantul a demontat cu succes prezumția relativă de temeinicie a procesului-verbal de contravenție”. Astfel, sancțiunea aplicată de Poliția Locală a fost anulată. Hotărârea este definitivă.

„Un presupus atac cibernetic nu afectează înscrisuri”

Într-un alt proces deschis la Judecătoria Timișoara, proprietara unei mașini a fost amendată cu 1.485 de lei pentru că nu a comunicat, la solicitarea Poliției Locale Timișoara, cine a folosit mașina în momentul unei parcări neregulamentare. Timișoreanca a contestat sancțiunea susținând că notificarea i-a fost comunicată unei vecine.

Pentru că Poliția Locală nu a făcut dovada comunicării înștiințării, sancțiunea a fost anulată. Hotărârea Judecătoriei Timișoara a fost atacată cu apel, la Tribunalul Timiș. Cu ocazia apelului, Poliția Locală a arătat că „a fost supusă unui atac cibernetic major”, iar în urma atacului, „baza de date a fost pierdută şi recuperată ulterior parţial”.

Din acest motiv, la momentul judecării în primă instanţă Poliția Locală nu mai deţinea dovada comunicării invitaţiei, ci doar un tabel din care reieșea că a fost comunicată înștiințarea.

Instituția a mai arătat că după judecata în primă instanță „s-au făcut demersuri în vederea reconstituirii bazei de date în colaborare cu alte instituţii şi s-a putut recupera electronic dovada comunicării invitaţiei”. Practic, Poliția Locală a depus o captură de ecran.

Proprietara mașinii a insistat ca la dosar să fie depus procesul-verbal de afișare a înștiințării, nu doar o captură de ecran pentru că dovada comunicării trebuie făcută printr-un act pentru că „un presupus atac cibernetic nu afectează înscrisuri”.

Instanța i-a dat dreptate femeii amendat și a menținut decizia de anulare a sancțiunii arătând că „procedura de comunicare a solicitării este viciată, pe de o parte deoarece nu s-a încercat comunicarea prin poștă, cu confirmare de primire (înainte de a se proceda la afișarea acesteia), iar pe de altă parte pentru faptul că nu s-a depus nici procesul verbal de îndeplinire a procedurii a afișare”.

„O mică parte din documente nu au fost recuperate”

Poliția Locală Timișoara a transmis pentru Libertatea că baza de date a instituției, afectată în urma atacului cibernetic, „a fost refăcută în cea mai mare parte, fiind reintroduse toate documentele de importanță în activitatea desfășurată, precum procese verbale de constatare a contravenției, dovezi achitare, somații etc, instituția având dublă arhivare, respectiv documente online, cât și în format fizic”. „O mică parte din documente nu au fost recuperate, acestea făcând parte din categoria probatorie a unor cazuri punctuale de înștiințare, respectiv invitații transmise către contravenienți”, a transmis Poliția Locală pentru Libertatea.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Timișoara a declarat, în schimb, că municipalitatea nu a pierdut date în urma atacului cibernetic care a lăsat Poliția Locală fără o parte din baza de date.