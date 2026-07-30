Kaufland a lansat în România raftul cu produse care sunt în trend pe TikTok

Marco Hößl: „Când un produs devine viral, cererea explodează peste noapte”

„Ritmul cererii consumatorilor nu mai este stabilit de sezoane, ci de videoclipuri TikTok de 15 secunde. Pentru un retailer modern, a rămâne relevant înseamnă să se miște cu viteza rețelelor sociale.

Adoptarea tendințelor virale este esențială pentru a întâlni o nouă generație de cumpărători care se așteaptă ca feed-urile lor digitale să corespundă realității lor fizice. Când un produs devine viral, cererea explodează peste noapte. A fi suficient de agil pentru a găsi și evidenția aceste produse este modul în care le arătăm clienților noștri că ascultăm.

Transformăm Kaufland într-un spațiu dinamic unde cultura digitală se întâlnește cu comoditatea de zi cu zi. Vrem să fim locul unde descoperi următorul mare lucru, chiar lângă lucrurile tale zilnice”, explică Marco Hößl, CEO Kaufland Romania & Moldova.

Ce produse sunt regăsite la raft

Produsele care sunt incluse în campanie acoperă categorii de la alimente de bază, carne, mezeluri, produse proaspete, lactate, brânzeturi, cafea, dulciuri, gustări, produse de patiserie, conserve, sosuri și produse congelate, până la băuturi, articole pentru curățenie și uz casnic, produse de îngrijire personală, produse pentru copii și hrană pentru animale.