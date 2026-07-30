Mircea Solcanu a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă de mai bine de un deceniu. Fostul prezentator TV, diagnosticat în 2012 cu o tumoră pe creier, a explicat de ce nu este pregătit să treacă printr-o nouă intervenție chirurgicală, după ce medicii au constatat că tumora a recidivat. Acesta a vorbit și despre schimbările pe care le-a făcut în viața sa, dar și despre sursele sale de venit.

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Mircea Solcanu, despre momentul în care a aflat diagnosticul

Problemele de sănătate ale lui Mircea Solcanu au început în urmă cu mai bine de zece ani. În 2012, fostul prezentator TV a fost operat la Viena, după ce medicii au descoperit o tumoră pe creier. În urma investigațiilor recente, acesta a aflat că tumora a recidivat.

Mircea Solcanu a povestit cum a ajuns să descopere afecțiunea și a explicat că primele simptome au fost legate de auz.

„Auzeam după intervenție. Chit că nu mai aveam timpan. Mi s-a înfundat urechea și m-am dus la ORL. Mi-a spus că nu e dintr-o cauză de ORL, mi s-a înfundat dintr-o cauză de neurologie. De fapt, tumora mi-a străpuns timpanul. Eu nu mai am timpan la urechea dreaptă.

M-a anunțat că e o tumoră benignă. Nu e cancer. Totuși, e important și lucrul ăsta. S-a refăcut tot benignă. Nu conține celule canceroase. Nu este ceva de natură oncologică. Nici nu mai apucam atâția ani dacă era așa. Un singur doctor mi-a zis că e foarte rară tumora mea. Mi-a zis că în comunitățile închise apare. Nu știu care sunt alea.”

De ce nu este pregătit pentru o nouă operație

Deși medicii i-au recomandat o nouă intervenție chirurgicală, Mircea Solcanu spune că, în acest moment, nu se simte pregătit să treacă din nou printr-o astfel de experiență.

Fostul prezentator mărturisește că anii petrecuți prin spitale și numeroasele consultații l-au obosit, iar riscurile unei noi operații îl fac să fie precaut. În același timp, spune că evoluția tumorii începe să îi afecteze vederea.

„Nu mi-e frică. Am obosit să mă tot duc la doctor. Nu mai am chef să mă duc la niciun doctor. Poate va trece perioada asta. Teamă nu îmi este. Știu la ce să mă aștept. Am mai fost acolo, n-am așa mari temeri. Nu știi ce se petrece cu tine. Te adorm.

Riscul e de 50 – 50 să mă piardă. Și semnezi înainte. Poți rămâne fără mimică. Iar acum, pentru că a înaintat tumora, începe să-mi apese pe nervul optic și rămân și orb. Deja mă pregătesc.”, a declarat Mircea Solcanu în podcastul realizat de Bursucu.

Schimbările pe care le-a făcut în viața personală

Fostul om de televiziune spune că problemele de sănătate l-au apropiat de credință și că această perioadă i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

„Da, a murit pentru lume. M-am pocăit și m-am botezat.”, a spus Mircea Solcanu, referindu-se la etapa pe care o traversează în prezent.

Din ce trăiește Mircea Solcanu

Într-un interviu acordat pentru Click!, Mircea Solcanu a vorbit și despre situația sa financiară. Acesta beneficiază de o pensie de handicap în valoare de 1.280 de lei, însă continuă să lucreze, în limita permisă de lege.

Fostul prezentator realizează un talk-show la un post de radio și se implică, totodată, în activități din cadrul bisericii.

„Am un talkshow în fiecare zi de luni de la 18.00 la 20.00 la C Fm. Sunt angajat atât cât îmi permite legea, să nu îmi pierd pensia și încadrarea. Deși legea mi-a spus să nu mai lucrez, am cerut în mod expres să fiu lăsat să muncesc 4 ore, deși afecțiunile mele se încadrează la incapacitate totală de muncă. În alt fel și duminică merg la Biserica catolică Sfântul Anton, unde cânt psalmul responsorial sau citesc o lectură din ziua respectivă.

Deci oamenii mă pot vedea și asculta duminica la biserică sau luni seară mă pot asculta la radio. Chiar vreau să le mulțumesc celor din biserică pentru că mă îngăduie să fac, atât cât pot și cu ce pot, slujire duminică sau la sărbători, pentru mine e o enormă bucurie.”

În prezent, Mircea Solcanu continuă să fie activ în limita posibilităților sale și spune că încearcă să își păstreze echilibrul, în timp ce monitorizează evoluția afecțiunii cu care se confruntă de mai bine de un deceniu.

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