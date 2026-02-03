Elon Musk și Linda Yaccarino, fostă directoare generală a X, au fost convocați pentru data de 20 aprilie la „audieri libere, în calitatea lor de manageri de facto și de jure ai platformei X la momentul săvârșirii presupuselor infracțiuni”. Un anunț în acest sens a fost făcut de procuroarea Laure Beccuau.

În paralel, „o percheziție este efectuată astăzi la birourile X” din Paris, a precizat magistrata, citată într-un comunicat.

Aceste acțiuni sunt desfășurate în cadrul unei anchete deschise în ianuarie 2025. Investigațiile au fost lansate inițial în urma unor sesizări din partea unor deputați francezi cu privire la algoritmii părtinitori ai X și posibilitatea distorsionării funcționării platformei.

Între timp, ancheta a fost extinsă, incluzând și alte infracțiuni, printre care complicitate la deținere de imagini cu caracter pornografic cu minori, complicitate la distribuirea, oferirea sau punerea la dispoziție în mod organizat a unor imagini cu caracter pornografic cu minori, deepfake-uri cu caracter sexual și negarea Holocaustului.

Pe lângă Elon Musk și Linda Yaccarino, „angajați ai platformei X sunt, de asemenea, citați în săptămâna 20-24 aprilie 2026 pentru a fi audiați ca martori”, a subliniat procuroarea Laure Beccuau.

„Aceste audieri libere cu directorii ar trebui să le permită să își prezinte poziția asupra faptelor și, dacă este cazul, măsurile de conformitate pe care le au în vedere”, a explicat magistrata.

„Desfășurarea anchetei face parte, în această etapă, dintr-o abordare constructivă, cu obiectivul de a garanta în cele din urmă conformitatea platformei X cu legile franceze, în măsura în care aceasta operează pe teritoriul național”, a conchis Laure Beccuau.

Perchezițiile de la birourile X sunt efectuate de secția de combatere a criminalității cibernetice din cadrul Parchetului din Paris, împreună cu unitatea națională de cibernetică a Jandarmeriei și Europol.

