În comuna Bisoca, o veche alunecare de teren din zona montană a fost reactivată de precipitațiile abundente. Primele verificări arată că o scurgere realizată de constructor direcționează apa de pe versanți chiar în zona afectată, contribuind la instabilitatea terenului.

Mii de metri cubi de pământ care susțineau platforma drumului județean s-au deplasat pe o porțiune de aproximativ 150 de metri, odată cu dezghețul. Localnicii se tem că drumul s-ar putea rupe, ceea ce ar duce la izolarea comunității și la pierderea singurei căi de acces spre localitățile învecinate.

Peste 1.700 de locuitori din șapte sate ale comunei Bisoca riscă să rămână izolați dacă alunecarea de teren continuă. Drumul județean 204C, care face legătura cu nordul județului Buzău, se află în reabilitare din 2018, însă termenul de recepție a fost prelungit după ce Consiliul Județean a identificat mai multe nereguli.

Probleme au fost semnalate și în comunele Vintilă-Vodă, Calvini și Blăjani, unde mai multe drumuri locale au fost afectate, fără a fi raportate pagube la gospodării.

Situații de risc au apărut și în Brașov, unde bucăți mari de stâncă s-au desprins în zona Pietrele lui Solomon, de la marginea cartierului Șchei, avariind o stație de autobuz și blocând o potecă turistică. Circulația a fost restricționată, iar salvamontiștii au intervenit, îndepărtând peste 20 de tone de piatră pentru securizarea zonei.