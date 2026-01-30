Statul Victoria a înregistrat marţi, 27 ianuarie 2026, cea mai caldă zi din istorie, cu temperaturi de 48,9°C în oraşele Hopetoun şi Walpeup, iar Melbourne a depăşit pragul de 45°C.

Potrivit Biroului Australian de Meteorologie, acest val de căldură este cel mai sever din ultimii 16 ani. În statele New South Wales şi Australia de Sud, mai multe oraşe au înregistrat temperaturi apropiate de recordul naţional de 50,7°C, stabilit în 2022 pe coasta de vest.

Autorităţile sanitare au emis avertismente pentru populaţie, îndemnând la hidratare şi la verificarea persoanelor vulnerabile, cum ar fi bătrânii, copiii şi cei cu afecţiuni imunitare.

„Căldura este cel mai mortal tip de fenomen meteorologic extrem”, notează CNN, subliniind că criza climatică agravează frecvenţa şi intensitatea acestor fenomene.

În statul Victoria, incendiile de vegetaţie alimentate de temperaturile ridicate au distrus case şi au determinat evacuări masive. În Gellibrand, comunitatea a fost grav afectată de incendii care persistă de aproximativ două săptămâni.

Sâmbătă, mare parte din localitate a fost evacuată, iar alimentarea cu apă potabilă s-a întrerupt complet după ce staţia de tratare a fost avariată de focul intens.

Mai mult de 100.000 de locuinţe au rămas fără electricitate în această săptămână din cauza pagubelor provocate de incendii şi a reţelei suprasolicitate de căldură. Locuitorii s-au confruntat cu temperaturile extreme fără acces la aer condiţionat, agravând condiţiile deja dificile.

Starea de dezastru rămâne în vigoare în Victoria, unde pompierii voluntari luptă cu cel puţin cinci incendii majore. În timp ce autorităţile continuă să gestioneze criza, impactul acestui val de căldură şi al incendiilor evidenţiază vulnerabilitatea regiunii la efectele schimbărilor climatice.

