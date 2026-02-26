Mai exact, pentru fiecare 50 de lei neplătiți, permisul este suspendat o zi. Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că această măsură are scopul de a crește rata de colectare a amenzilor.

Permis suspendat o zi pentru șoferii români, la fiecare 50 de lei datorie

Potrivit datelor oficiale, doar 40% dintre amenzile de circulație sunt achitate.

Spre exemplu, parcarea într-un loc interzis poate atrage o amendă de până la 607 lei. Conform legii, șoferii români au la dispoziție 15 zile pentru a plăti jumătate din valoare și 90 de zile pentru achitarea completă.

Dacă nici după acest termen amenda nu este achitată, permisul se suspendă automat. În cazul unei amenzi de 600 de lei, sancțiunea ar însemna 12 zile de suspendare.

Suspendarea permisului, redusă cu o treime dacă amenzile sunt plătite

Pe lângă suspendarea permisului, legea introduce o facilitate pentru șoferii care își achită amenzile.

Perioada de suspendare a permisului poate fi redusă cu o treime dacă toate amenzile restante sunt plătite.

De exemplu, pentru neacordarea priorității pietonilor, șoferii români primesc o amendă și 30 de zile de suspendare a permisului. Dacă amenda este achitată la timp, perioada de suspendare este redusă cu 10 zile.

Cseke Attila: Neplata amenzii duce la curgerea unei noi perioade de 90 de zile

Ministrul Cseke Attila a explicat că suspendarea permisului nu exonerează șoferii de obligația de plată a amenzii.

„Va exista în continuare obligație de plată. Părerea mea personală este că față de 40% cât avem astăzi plată efectuată, acest proces se va modifica semnificativ, pentru că mulți nu își vor dori să se suspende permisul pentru o amendă neplătită”, a spus ministrul.

În cazul în care amenda este achitată în timpul perioadei de suspendare, șoferul își poate relua dreptul de a conduce imediat după încheierea suspendării.

Totuși, dacă plata nu este efectuată, după expirarea termenului de suspendare, șoferul riscă să intre într-un nou ciclu de penalizări și suspendări.

„Fizic, nu se întâmplă nimic, nu trebuie predat permisul, chiar dacă nu ați plătit amenda, cu riscul să înceapă să curgă o nouă perioadă de 90 de zile”, a adăugat Cseke Attila.

Autoritățile susțin că măsura va contribui la creșterea siguranței rutiere și la o colectare mai eficientă a amenzilor.

Ministrul dezvoltării: permisul nu se predă fizic, măsura peste 6 luni

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a declarat măsura suspendării permisului de conducere pentru neplata amenzilor de circulație rămâne în pachetul privind reforma administrației.

Potrivit oficialului, șoferul nu va fi obligat să se prezinte la Poliția Rutieră pentru a preda fizic permisul. Normele de aplicare vor fi elaborate de Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Dezvoltării, și vor fi adoptate prin hotărâre de Guvern.

În plus, mecanismul nu va intra imediat în vigoare. Ministrul dezvoltării a arătat că aplicarea este prevăzută peste șase luni, timp în care vor fi pregătite platformele digitale necesare interconectării autorităților locale cu Ministerul Afacerilor Interne.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE