Oamenii legi i-au reținut pe toți cei costumați de Halloween în centrul financiar al Chinei și i-au dus într-o clădire administrativă, unde i-a pus să se demacheze și să-și „revizuiască” ținutele. Apoi, după ce li s-au luat amprentele, au fost eliberați.

Totodată, autoritățile locale au instalat bariere pentru a preveni repetarea mulțimilor de la sărbătoarea de anul trecut.

„Purtam pălării și urechi de pisică și ne spuneau „„nu poți face asta anul acesta, decât dacă mergi la Disneyland” sau așa ceva”, a spus o studentă de 22 de ani, care nu și-a dat numele.

Shanghais Halloween crackdown is a next-level authoritarian absurdity!



