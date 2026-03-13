Guvernul a decis majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, din iulie 2026

Guvernul României a decis majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei lunar, începând cu 1 iulie 2026, potrivit unei hotărâri aprobate în ședința de joi, 12 martie 2026. În prezent, salariul minim brut pe țară este de 4.050 de lei.

Conform Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, această majorare reprezintă o creștere de 6,8%, echivalentul a 275 de lei brut.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor”, a transmis ministrul Muncii, Florin Manole, în cursul zilei de joi.

Salariul net va ajunge la 2.699 de lei, după creșterea de 125 de lei

Salariul net, după deducerea contribuțiilor sociale, va ajunge la 2.699 de lei, cu o creștere de 125 de lei față de nivelul actual. Tariful orar pentru un program de lucru complet (166,667 ore lunar) va fi de 25,949 lei/oră.

Un număr de 1.759.027 de angajați vor beneficia de majorarea salariului minim brut, conform datelor oficiale.

„Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a mai spus Florin Manole.

Peste 1.700.000 de români vor câștiga 25,9 lei pe oră de la 1 iulie 2026

Odată ce salariul minim brut în România este stabilit la 4.325 de lei pe lună, pentru un program normal de lucru de aproximativ 166,6 ore. Asta înseamnă că, pe hârtie, valoarea minimă a muncii este de 25,95 lei pe oră brut.

Dar suma care ajunge efectiv în buzunarul angajatului este mai mică, după ce statul reține taxele obligatorii. Din salariul brut se scad trei contribuții principale: 25% pentru pensii (CAS); 10% pentru sănătate (CASS) și 10% impozitul pe venit.

Aplicate la salariul minim de 4.325 de lei, aceste taxe înseamnă că angajatul pierde peste 1.700 de lei către bugetul statului. Astfel, salariul net ajunge la aproximativ 2.530 de lei pe lună. Astfel, din fiecare oră de muncă plătită la nivelul salariului minim, angajatul păstrează puțin peste 15 lei, iar restul merge către contribuțiile și impozitele datorate statului. Mai exact, suma de 15.19 lei.

Calculele sunt orientative și pot varia ușor în funcție de situația fiecărui angajat, de exemplu dacă beneficiază de deduceri personale sau alte facilități fiscale.

Ce taxe se rețin din salariile românilor

Din salariul brut al angajaților din România, statul reține mai multe contribuții obligatorii înainte ca banii să ajungă în contul acestora. Cea mai mare este contribuția pentru pensii (CAS), care reprezintă 25% din salariul brut.

La aceasta se adaugă contribuția pentru sănătate (CASS), în valoare de 10%. După ce aceste două sume sunt scăzute, se aplică și impozitul pe venit, de 10%, calculat la suma rămasă. În total, o parte importantă din salariul brut merge către taxe și contribuții, astfel că suma primită efectiv de angajat, adică salariul net, este semnificativ mai mică decât cea trecută în contractul de muncă.

Cum se calculează, de fapt, salariul net din salariul brut

Calculul salariului net pornește de la suma brută trecută în contract, dar înainte ca banii să ajungă la angajat se scad mai multe taxe.

Mai întâi se reține contribuția pentru pensii (CAS), adică 25% din salariul brut, apoi contribuția pentru sănătate (CASS), de 10%.

După ce aceste două sume sunt scăzute, se calculează impozitul pe venit, care este de 10% și se aplică la suma rămasă. Ce rămâne după toate aceste rețineri este salariul net, adică banii pe care angajatul îi primește efectiv în cont. De exemplu, la un salariu brut de 4.325 de lei în România, după toate taxele, angajatul rămâne cu aproximativ 2.530 de lei net pe lună.

