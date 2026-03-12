Potrivit unei analize pe județe, realizate de Ziarul Financiar, salariul mediu net a scăzut în 11 județe, a stagnat în Suceava, iar în restul județelor a înregistrat creșteri semnificative.

Cea mai mare scădere s-a înregistrat în Mehedinți (-5,9%), în timp ce cea mai mare creștere a fost raportată în Tulcea (+11,9%).

În topul salariilor medii nete, Bucureștiul rămâne lider, cu 7.744 de lei, urmat de Cluj, cu un salariu mediu de 7.330 de lei.

Județul Cluj a înregistrat una din cele mai mari creșteri procentuală dintre toate județele din țară, +10,9% față de decembrie 2024.

Chiar dacă în Tulcea și Hunedoara salariile medii nete au crescut cu 11,90% și 11,10%, în aceste județe nivelul salariului de pornire a fost sub media națională.

Și alte județe din Transilvania au avut evoluții notabile:

Mureș: +9,7% (5.364 lei)

Arad: +9,4% (5.186 lei)

Sălaj: +8,5% (4.828 lei)

Harghita: +7,4% (4.404 lei)

În același timp, județele Covasna, Satu Mare și Alba au înregistrat scăderi, iar în Bistrița-Năsod, Maramureș și Sibiu creșterile au fost modeste.

Diferențele salariale între județe rămân semnificative: cele mai mici salarii medii nete au fost raportate în Vrancea (4.161 lei),Vaslui (4.220 lei) și Botoșani (4.239 lei).

Pe sectoare, cele mai mari salarii medii nete au fost înregistrate în extragerea petrolului și gazelor (13.012 lei), iar cele mai mici în industria alimentară (3.557 lei).

În domeniul învățământului, salariul mediu net a fost de 5.712 lei, în scădere cu 2,84% față de 2024, în timp ce în sănătate și construcții s-au înregistrat creșteri modeste: 5.389 lei (+0,7%) și 5.303 lei (+2,39%).