Copleșiți de numărul mare de candidaturi

Ministerul Economiei a fost „copleșit” de numărul mare de candidaturi pentru posturile de conducere în companiile de stat și a decis să pună o pauză în procesul de înscriere pentru a putea gestiona eficient volumul deja existent.

În acest context, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului(MEDAT suspendă temporar înscrierile pentru procesul de selecție a directorilor/managerilor în companiile de stat și a administratorilor speciali. Suspendarea intră în vigoare de joi.

Un număr atât de mare de candidaturi reprezintă o provocare logistică majoră pentru minister. Procesarea, evaluarea și selecția a peste 2.000 de CV-uri necesită resurse umane și timp considerabil. Suspendarea temporară este, cel mai probabil, o măsură de gestionare a volumului, pentru a permite echipei să proceseze candidaturile deja primite într-un mod eficient și riguros.

Recomandări (Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică

„Datorită numărului impresionant de aplicaţii – peste 2000 de CV-uri primite în mai puţin de o săptămână – vom suspenda temporar înscrierile începând de mâine, 28.08.2025, ora 14:00. Până atunci, aplicaţiile pot fi trimise în continuare”, au anunțat reprezentanții instituției pe pagina de Facebook.

Suspendare temporară

Totodată, autoritățile au precizat că doresc să fie „corecte şi transparente” şi consideră „onest” să suspende temporar înscrierile ca să poată analiza atent candidaturile.

„Ne dorim să fim corecţi şi transparenţi: volumul foarte mare de CV-uri depăşeşte resursa umană disponibilă în acest moment pentru procesare. De aceea, considerăm onest să suspendăm temporar înscrierile, pentru a putea analiza cu atenţie toate candidaturile primite. Vă mulţumim pentru înţelegere şi pentru implicare!”, se arată în mesaj.

Ministerul Economiei a lansat o inițiativă inovatoare, pe 22 august, pentru a atrage profesioniști în conducerea companiilor de stat. Potrivit News.ro, ministrul Radu Miruță a anunțat implementarea unui buton pe site-ul ministerului, prin care persoanele interesate își pot depune CV-ul pentru poziții de conducere sau de administrator special.

Recomandări Service-urile auto avertizează că asigurătorul Axeria nu plătește facturile. „Sunt exact practicile pe care le avea Euroins”

Radu Miruță a evidențiat problemele cu care se confruntă companiile de stat, inclusiv trecerea de la profit la pierderi și riscul de faliment. El a menționat că există interese care împiedică redresarea acestor companii și a promis să combată aceste practici.

„Sunt companii ale statului român care merg într-un singur sens, de pe profit, pe pierdere, insolvenţă, faliment. Sunt companii mari ale statului român către care vin solicitări de relaţii economice şi li se pune frână”, a explicat ministrul.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE