Rezultate promițătoare

Această mișcare vine ca răspuns la nevoia de a îmbunătăți managementul companiilor de stat, multe dintre acestea confruntându-se cu probleme financiare sau fiind în insolvență. Miruță a subliniat importanța atragerii de talente, indiferent de afilierea politică.

„Nu contează dacă au făcut politică, dacă sunt la un alt partit politic şi îi asigur că pentru numirile pe care eu le pot face legal, până când se porneşte selecţia, aceste persoane vor fi considerate şi se vor face numiri de aici”, a declarat ministrul.

În doar câteva ore de la lansare, inițiativa a atras atenția profesioniștilor. Ministrul a raportat primirea a 16 CV-uri, multe dintre acestea fiind de o calitate superioară comparativ cu profilurile actuale din companiile de stat.

„În câteva ore, s-au primit vreo 16 CV-uri de oameni de calitate. Pe 7-8 dintre ele m-am uitat, sunt de o calitate profesională superioară celor care sunt în companiile de stat pe care le-am verificat până acum”, a menționat Miruță.

Garanții pentru profesioniști

Conștient de scepticismul generat de experiențele anterioare, ministrul a promis transparență și corectitudine în procesul de selecție. El a subliniat importanța implicării profesioniștilor în redresarea companiilor de stat.

„Pentru ca ţara asta să poată avansa, oamenii buni trebuie să facă un pas în faţă şi politicul trebuie să le fie garanţia că a lor calitate nu este diluată de combinaţiile politice”, a adăugat Miruță.

Oportunități pentru experți

Ministrul a făcut un apel către juriști, economiști, auditori financiari și manageri de succes să profite de această oportunitate. El a subliniat că, deși remunerația poate să nu fie foarte mare, experiența de a redresa o companie de stat poate fi valoroasă pentru cariera lor.

Radu Miruță a evidențiat problemele cu care se confruntă companiile de stat, inclusiv trecerea de la profit la pierderi și riscul de faliment. El a menționat că există interese care împiedică redresarea acestor companii și a promis să combată aceste practici.

„Sunt companii ale statului român care merg într-un singur sens, de pe profit, pe pierdere, insolvenţă, faliment. Sunt companii mari ale statului român către care vin solicitări de relaţii economice şi li se pune frână”, a explicat ministrul.