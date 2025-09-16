Care sunt modele Chevrolet cu probleme

Sunt vizate modele Corvette Z06 și ZR1, din anii 2023-2025, care costă, fiecare, peste 100.000 de dolari. Producătorii auto au confirmat că problema este cauzată de un defect de proiectare, relatează Le Figaro.

Doar modelele echipate cu radiator/ventilator pe partea stângă sunt afectate de această rechemare în service. Sunt vizate patru generații de modele: 9.218 Corvette din 2024 (precum cel al lui Shawn Conner – cel mai afectat); 8.160 Corvette 2025; 5.973 Corvette 2023; 305 Corvette 2026 (producție recentă).

Cazul a devenit public la începutul lunii iunie, când Shawn Conner, proprietarul unei Corvette din 2024, a povestit că mașina i-a luat foc în timp ce încerca să alimenteze, arzând complet în câteva minute.

„Mașina a explodat în timp ce alimentam ”, a spus el pe rețelel de socializare, adăugând: „A mai pățit cineva așa ceva?”.

Alte trei mașini au ars în decurs de doar 30 de zile

Investigațiile ulterioare au scos la iveală alte trei incidente similare, petrecute în decurs de doar 30 de zile. Al patrulea caz a implicat chiar un vehicul de test aparținând General Motors (GM), proprietarul mărcii Chevrolet.

Producătorul de automobile a deschis o anchetă și a fost identificată cauza. S-a constatat o problemă la versiunile echipate cu un sistem de radiator și ventilator pe partea stângă, o configurație întâlnită doar la modelele Z06 și ZR1, cele mai puternice și scumpe modele din gamă.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Dacă în timpul alimentării carburantul se scurge, acesta poate ajunge pe radiator. Ventilatorul aflat în funcțiune aspiră și pulverizează benzina în compartimentul motor, unde intră în contact cu surse de aprindere.

Pentru a verifica dacă aceasta este într-adevăr cauza, specialiștii GM au efectuat două teste de simulare în iulie și august 2025. În ambele cazuri, o cantitate redusă de benzină, de 100 ml, turnată în zona rezervorului a provocat un incendiu, cu urme de ardere identice celor observate la vehiculele distruse.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE