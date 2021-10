Organizatorii au impus, însă, condiții speciale de acces. Candidații trebuie să fie complet vaccinați, să prezinte teste PCR sau antigen negative sau să fi trecut prin boală.

Cu toate că accesul în sală era permis de la ora 6.30, majoritatea candidaților s-au prezentat pentru triajul epidemiologic după ora 8.00. În jurul orei 9.00, sute de tineri așteptau încă la coadă, îngrijorați că nu vor reuși să intre în timp util.

La porțile de acces, jandarmii și câțiva oameni îmbrăcați în combinezoane albe verifică documentele.

„Nu vă grăbiți, nu începe concursul până nu intră toată lumea”, asigură cineva de la intrare.

Consiliul Superior al Magistraturii a organizat simultan concursurile de admitere în magistratură şi, respectiv, la Institutul Naţional al Magistraturii. În 2020 nu au fost organizate concursuri de admitere în magistratură.

„Am făcut vaccinul, sper să fac o formă mai ușoară de Covid”

Cum-necum, până în jurul orei 9.30 toată lumea reușește să intre în sălile de concurs, iar câțiva dintre candidați ies să fumeze o ultimă țigară.

„Era de așteptat să se facă ditamai coada, că nimeni nu vrea să se trezească la ora 6 și să vină să stea aici. S-au organizat până acum foarte bine. Eu am făcut vaccinul. Acuma… sper să fac o formă mai ușoară de Covid. Dacă îmi pun masca ce poate să facă?”, spune Georgiana Bălan, una dintre candidate.

Un alt tânăr este și el încrezător. „Nu mi-e frică, sunt testat. M-am conformat legii și atât”, subliniază el.

La rândul ei, Diana B. susține că la evenimente organizate în condiții de siguranță este mai greu să te infectezi decât în alte locuri. „Nu mi-e teamă. Atâta timp cât toți suntem testați înainte… nu am avea de unde să luăm Covid, nu? Și dacă mergem pe stradă sau la Mega putem să luăm Covid. Sau la mall. Eu nu am înțeles îngrijorarea celor care nu vin la examen. Cei care nu se prezintă înseamnă că nu s-au pregătit”, afirmă aceasta, accentuând că la admiterea în barou „a fost o organizare mult mai proastă ca aici”.

„E un risc oriunde, până la urmă. Eu am mai stat în asemenea condiții și la licență”, spune, la rândul ei, Mădălina Cristea.

Și alt tânăr este optimist, cu toate că nu este vaccinat. „Eu sunt o persoană tânără, pentru mine e ok. Sunt testat, nu vaccinat, pentru că am stat numai în casă și am tot amânat să mă vaccinez. O să mă vaccinez săptămâna viitoare”, afirmă Florin Mădălin.

„Este deficit mare de personal în justiție”

Candidații spun că era, cumva, „firesc” să se țină concursul, chiar și în actualele condiții, pentru că anul trecut nu s-a organizat.

„Există un deficit foarte mare în cazul personalului din justiție, cumva se impune. Numărul candidaților nu-l poți limita, pentru că s-ar încălca drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor”, este de părere Diana Păunescu.

La gardul Centrului Romexpo, stau și așteaptă rudele și prietenii celor care au intrat la examen. Veniți din mai multe părți ale țării, ei nu au avut voie să intre nici măcar în curte, dar nu sunt supărați.

„Candidații trebuie să intre, nu noi. E suficient până aici, că sunt majori, nu trebuie duși de mână”, spune Elena Ursache. Ea își așteaptă nepoata, care susține pentru a doua oară acest concurs.

Și Daniela Adescenco își așteaptă fata să iasă. Ea nu are „nimic de obiectat” în ceea ce privește organizarea și spune că fata ei s-a testat pentru a putea intra la concurs, pentru că „nu suntem de acord cu vaccinul”.

„Atâta timp cât, cu vaccinul ăsta, te îmbolnăvești la loc, nu-mi dă o chestie ca… hepatita, ca foarte multe vaccinuri… Adică, mai lăsăm să vedem dacă mor mai mulți din vaccin sau mai puțini”, afirmă ea.

Peste 200 de candidați nu s-au prezentat la concurs

Potrivit purtătorului de cuvânt al CSM, Iulia Craiu, 3.061 de candidați din cei 3.285 de înscriși s-au prezentat efectiv la concurs. Unul dintre candidați a încercat să intre la Romexpo deși nu era testat și nici vaccinat, însă nu i-a fost permis accesul de către forțele de ordine.

Organizatorii au pus la dispoziție 31 de săli, în care au intrat numere diferite de candidați, în funcție de spațiu.

„Mesele sunt aranjate astfel încât candidații să aibă 2,20 metri între ei, spațiu personal undeva în jur de 8-9 mp, iar înălțimea plafonului este de 14 metri. Sălile sunt ventilate, avem fluxuri cu săgeți pe jos de intrare și de ieșire, nimeni nu intră în centrul de examen fără să-și dezinfecteze mâinile. Avem recipiente speciale pentru aruncarea măștilor folosite, dar și măștii de rezervă în caz că au nevoie candidații”, a precizat Iulia Craiu.

