Românca ucisă la Montemayor avea doar 26 de ani

Procesul cu juriu împotriva românului acuzat că și-a ucis soția în anul 2022, în localitatea spaniolă Montemayor, a început luni la Tribunalul Provincial din Albacete. Parchetul solicită o pedeapsă de 25 de ani de închisoare, în timp ce apărarea cere reîncadrarea juridică a faptei din omor calificat în omor, invocând un „acces de furie”, relatează clm24.es.

Potrivit acuzării, bărbatul a ucis-o intenționat pe soția sa, în vârstă de 26 de ani. Victima avea trei surori și doi copii mici, de 4 și 9 ani, care locuiesc în România.

Cei doi erau căsătoriți de 13 ani și lucrau în Spania ca muncitori sezonieri, deplasându-se între provincii în funcție de campaniile agricole. Reședința lor obișnuită era în localitatea Barrax, din provincia Albacete.

Un video compromițător ar fi declanșat furia românului

Conform actului de acuzare, femeia își asuma singură atât munca pe câmp, cât și sarcinile casnice, ceea ce îi provoca o stare accentuată de epuizare și reproșuri constante din partea soțului.

Faptele s-au petrecut în luna mai 2022, când cuplul se afla în Montemayor, împreună cu alți conaționali, inclusiv un nepot al acuzatului, pentru a lucra în campania de recoltare a usturoiului.

Pe 21 mai, în urma unei discuții generate de întârzierea prânzului, bărbatul a plecat cu mașina, împreună cu un coleg, la târgul din orașul Córdoba. Pe drum, colegul i-ar fi spus că soția sa ar avea o relație cu nepotul său, bazându-se, potrivit afirmațiilor, pe existența unui videoclip cu conținut compromițător.

În urma acestei informații, acuzatul s-a întors singur în Montemayor.

Filmul crimei din Montemayor

Potrivit Parchetului, după ce a revenit în localitate și a făcut cumpărături pentru cină, bărbatul și-a confruntat soția. Femeia, speriată, a fugit din locuință în căutare de ajutor.

În timpul nopții, fără a găsi sprijin, s-a îndreptat spre marginea localității, pe un drum paralel cu șoseaua. Acuzatul, cunoscând traseul, s-a deplasat cu mașina într-o zonă izolată, a stins luminile și a așteptat-o.

Când s-au întâlnit, bărbatul a atacat-o cu un cuțit, aplicându-i zece lovituri. Una dintre acestea a secționat o arteră și o venă la nivelul inghinal, provocând o hemoragie fatală. Ulterior, a așezat victima pe bancheta din spate a mașinii și s-a întors la locuința închiriată, unde a lăsat-o întinsă în mijlocul străzii.

O vecină a alertat serviciul de urgență 112, însă, la sosirea echipajelor medicale, starea femeii era critică. Victima a fost transportată la spitalul din Montilla în stop cardio-respirator și a decedat în aceeași după-amiază. Acuzatul a fost arestat a doua zi într-o locuință din San Clemente, provincia Cuenca, unde se ascundea la un cunoscut, și se află de atunci în arest preventiv.

25 de ani după gratii și peste 400.000 de euro despăgubiri civile

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Parchetul solicită retragerea autorității părintești asupra copiilor pe durata condamnării și cinci ani de libertate supravegheată după executarea pedepsei.

În ceea ce privește despăgubirile civile, sunt cerute:

– 60.000 de euro pentru fiecare dintre părinții victimei,

– 100.000 de euro pentru fiecare copil,

– 28.000 de euro pentru fiecare dintre surori.

Apărarea recunoaște că acuzatul a provocat moartea soției, dar neagă existența unei intenții de dominare sau superioritate. Avocatul susține că fapta a fost comisă într-un acces de furie, după descoperirea presupusei relații dintre victimă și nepotul său, minor, pe care îl considera „ca pe un fiu”.

De asemenea, apărarea neagă existența cruzimii sau a intenției de a ucide, afirmând că loviturile au fost aplicate în zona picioarelor și că acuzatul „a vrut doar să o sperie”.

Totodată, solicită aplicarea circumstanței atenuante a consumului de alcool, susținând că inculpatul se afla sub influența alcoolului în momentul comiterii faptelor.

Procesul va continua marți cu audierea martorilor și administrarea probelor expertizelor medico-legale.

Anul trecut, tot în Spania, o adolescentă română a fost ucisă de tatăl său, apoi acesta și-a luat viața. Anterior, bărbatul își agresase partenera, mama fetei, care a reușit să fugă și să ceară ajutor. Tragedia, care a avut loc într-un cartier din Bilbao, a generat reacții puternice din partea autorităților și comunității locale. Președintele Guvernului basc, Imanol Pradales, a condamnat ferm crima, numind-o „cea mai crudă expresie a violenței împotriva femeilor”.

