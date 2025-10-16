Distribuția opiniilor diferă în funcție de opțiunea politică. Astfel, 58% dintre votanții PSD cred în existența acestor locuri, față de 49% dintre votanții PNL, 55% dintre cei ai AUR și 40% dintre simpatizanții USR.

Pe gen, diferențele sunt minime: 52% dintre bărbați și 51% dintre femei sunt de acord cu afirmația, în timp ce 39% dintre bărbați și 37% dintre femei își exprimă dezacordul.

Analiza pe vârste arată că tinerii sunt cei mai predispuși să creadă în existența unor locuri cu energie specială:

18–29 de ani: 61% acord, 35% dezacord;

30–44 de ani: 49% acord, 39% dezacord;

45–59 de ani: 53% acord, 39% dezacord;

peste 60 de ani: 47% acord, 36% dezacord.

După nivelul de educație, opiniile sunt relativ echilibrate:

studii primare – 49% acord, 38% dezacord;

studii medii – 53% acord, 37% dezacord;

studii superioare – 51% acord, 40% dezacord.

În funcție de mediul de rezidență, locuitorii din orașe tind să creadă mai mult în astfel de locuri decât cei de la sate:

București – 55% acord, 39% dezacord;

orașe mari (peste 90.000 locuitori) – 55% acord, 36% dezacord;

orașe mici și medii – 58% acord, 34% dezacord;

mediul rural – 45% acord, 40% dezacord.

Potrivit lui Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, datele arată o schimbare de percepție între generații.

Noile generații, expuse la un amestec de spiritualitate modernă, cultură alternativă și influente din media și rețelele sociale, tind să interpreteze simbolismul lumii dincolo de reperele clasice ale raționalității.

În plus, credințele legate de locuri „încărcate energetic” par să fie mai răspândite în mediul urban, ceea ce indică faptul că acestea nu mai sunt alimentate doar de tradiția rurală, ci de o formă modernă de spiritualitate care coexistă cu viața urbană.

Studiul complet urmează să fie prezentat pe 20 octombrie, ora 11.00, la Muzeul Țăranului Român, sala Media.

