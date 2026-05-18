Programul consultărilor de la Cotroceni

Consultările oficiale au fost convocate în baza articolului 103 din Constituție, care prevede că președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru după discuții cu partidele parlamentare.

PSD intră primul la consultări, de la ora 9.00. AUR este programat la ora 10.00, iar PNL la ora 11.00.

USR merge la Cotroceni la ora 12.00, UDMR la ora 13.00, iar Grupul parlamentar al minorităților naționale la ora 14.00.

S.O.S. România este programat la ora 15.00, iar POT la ora 16.00, potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială.

De ce contează cele 233 de voturi

Numele viitorului premier este doar o parte a negocierii. Problema principală este majoritatea parlamentară. Pentru ca un nou guvern să fie învestit, programul și lista miniștrilor trebuie votate în ședință comună de Camera Deputaților și Senat. Este nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor, adică minimum 233 de voturi.

În acest moment, nici PSD singur, nici o formulă PNL-USR nu pot strânge singure acest număr de voturi. De aici pornesc toate variantele discutate: refacerea unei coaliții, un guvern minoritar sau un premier acceptat de mai multe partide.

Nicușor Dan exclude alegerile anticipate

Președintele Nicușor Dan a spus că prima întrebare adresată partidelor va fi legată de majoritatea pe care o pot forma. Șeful statului a transmis că nu ia în calcul alegeri anticipate. El a explicat că un asemenea scenariu este complicat și a amintit că România nu a avut alegeri anticipate după 1989.

Nicușor Dan a mai spus că nu vede AUR într-un viitor guvern și că soluția pentru noul executiv trebuie să păstreze România pe direcția pro-occidentală.

PSD: fără AUR, fără Ilie Bolojan și fără guvern minoritar PNL-UDMR

PSD merge la Cotroceni cu trei linii roșii. Sorin Grindeanu a spus că PSD nu va face o majoritate cu AUR, nu va mai susține o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier și nu va vota un guvern minoritar format în jurul PNL și UDMR. Liderul PSD a susținut însă că poate fi construită o majoritate fără USR.

Poziția PSD complică negocierile, pentru că partidul nu acceptă revenirea lui Ilie Bolojan, dar nici nu vrea să susțină din afară un guvern minoritar al fostului partener de coaliție.

PNL și USR merg împreună la discuții

PNL și USR vor avea o poziție comună la consultările de la Cotroceni. Ilie Bolojan a spus că, indiferent de formula la care se va ajunge, cele două partide vor susține proiectele legate de banii europeni, stabilitatea financiară a României și relansarea economică. PNL vine la discuțiile cu Nicușor Dan fără prim-vicepreședintele Nicoleta Pauliuc, iar PSD fără Bogdan Ivan, Victor Negrescu și Ionuț Pucheanu.

În același timp, Bolojan a transmis că, dacă PSD va intra într-un viitor guvern, PNL va merge în opoziție.

Liderul USR, Dominic Fritz, a cerut PSD să spună clar dacă poate forma o majoritate. Dacă nu poate, a spus acesta, PNL și USR sunt pregătite să participe la construirea unei noi formule guvernamentale. Fritz a mai spus că nu crede că PNL și USR mai pot continua guvernarea alături de PSD.

UDMR vrea refacerea coaliției

UDMR merge la consultări cu varianta refacerii vechii coaliții. Kelemen Hunor a spus că aceasta ar trebui să fie prima opțiune, chiar dacă recunoaște că va fi greu atât timp cât PSD și PNL își păstrează actualele poziții.

Liderul UDMR respinge ideea unui guvern tehnocrat pur. El consideră că premierul trebuie să fie o persoană care își asumă politic mandatul și care poate fi acceptată de partidele aflate la masa negocierilor. În viziunea UDMR, fără o majoritate transparentă, viitorul guvern riscă să fie vulnerabil încă din prima zi.

AUR vrea premier propriu și nu votează un guvern din care lipsește

AUR va fi reprezentat la consultări de o delegație condusă de George Simion. Partidul a transmis că discuțiile nu trebuie să fie doar o formalitate și a criticat faptul că președintele a exclus deja AUR dintr-o posibilă formulă de guvernare.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a spus că formațiunea nu va vota un guvern din care nu face parte. AUR vrea să își susțină propriul proiect de guvernare și propriul candidat pentru funcția de premier.

Ce se întâmplă după consultări

După consultări, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru. Din acel moment, candidatul are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și asupra listei de miniștri.

Dacă obține cel puțin 233 de voturi, noul guvern este învestit. Dacă nu, criza politică se prelungește, iar negocierile trebuie reluate.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut pe 5 mai 2026, prin moțiune de cenzură. Moțiunea a trecut cu 281 de voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă” și 3 voturi anulate.

