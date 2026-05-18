Miruță: „Majoritatea care a dat jos guvernul trebuie să arate ce pune în loc”

Radu Miruță a spus că USR merge la consultările de la Cotroceni cu un mesaj clar: majoritatea parlamentară care a susținut moțiunea de cenzură trebuie să demonstreze că poate forma un nou Guvern. „Mesajul pe care noi îl avem este unul fără echivoc și unul clar. A existat o majoritate parlamentară care a dat jos acest guvern. Această majoritate parlamentară trebuie să-și arate continuitatea, că are ce să pună în loc”, a transmis Miruță într-o emisiune la TVR Info.

Potrivit ministrului interimar, dacă majoritatea PSD-AUR nu va reuși să propună o soluție de guvernare, ar putea fi luată în calcul varianta unui guvern minoritar.

„Suntem pregătiți și pentru alegeri anticipate”

Uniunea Salvați România ia în calcul și scenariul alegerilor anticipate, dacă niciun alt compromis politic nu va putea fi găsit. „În Constituție spune alegeri anticipate. Noi, la USR, vă spun foarte deschis, că suntem pregătiți și pentru alegeri anticipate. Ne întoarcem la popor”, a afirmat Miruță.

Acesta a criticat și varianta unui guvern tehnocrat, despre care spune că nu ar avea suficientă forță politică pentru a impune reforme majore. „Un guvern tehnocrat eu cred că nu o să aibă putere să schimbe aceste decizii majore. Va ține o chestiune așa amorțită în care România nu va avansa pe parcursul de schimbări cu nimic în doi ani de zile”, a spus ministrul interimar.

Miruță: „Lanterna majorității este în echipa PSD-AUR”

Radu Miruță a susținut că responsabilitatea formării unei noi majorități aparține alianței care a contribuit la căderea Guvernului prin moțiunea de cenzură.

„A fost o majoritate USR-PNL-UDMR-PSD, care în luna iunie a anului trecut a generat acest guvern. S-a conturat, s-a degajat o altă majoritate PSD-AUR, care a picat acest guvern. Deci astăzi, lanterna unei majorități este în echipa PSD-AUR”, a mai spus ministrul interimar al Apărării și Transporturilor.

Nicușor Dan exclude alegerile anticipate

Președintele Nicușor Dan a spus că prima întrebare adresată partidelor va fi legată de majoritatea pe care o pot forma. Șeful statului a transmis că nu ia în calcul alegeri anticipate. El a explicat că un asemenea scenariu este complicat și a amintit că România nu a avut alegeri anticipate după 1989.

Nicușor Dan a mai spus că nu vede AUR într-un viitor guvern și că soluția pentru noul executiv trebuie să păstreze România pe direcția pro-occidentală.

România, în criză politică de aproape o lună

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un Guvern vor începe pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”, dar a precizat și că nu va exista un anunț privind noul premier până marți dimineață.

Ceea ce se știe sigur este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

iugavirgil 18.05.2026, 07:53

sorin psd , sfatuit de familia manda sa gaseaca solutia miraculoasa , sau el si amicul ponta sa formeze un guvern minoritar de 2 persoane ......

viorel57 18.05.2026, 10:23

Când aveți nevoie de susținere toți politicienii vă întoarceți la popor. Altfel vă cam doare în cot de el. Cum ați prins postul cum nu mai ajunge nimeni nici cu prăjina la nasul vostru. Iar de prostiile voastre și vorbăria goală ne am săturat de mult. Ia încercați să vă întoarceți în popor nu la popor și să trăiți cu salariile și cu pensiile pe care le aprobați. V aș interzice cel puțin cinci ani dreptul de a mai intra în politică

