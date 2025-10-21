Peștele mutant, cu o deformație ciudată a capului, a fost prins în apropierea orașului Negotin, la granița dintre Serbia, România (30 de kilometri de Calafat) și Bulgaria.

Sveta Petrovici, un pescar experimentat, a spus că „este pentru prima dată în viața mea când văd așa ceva”. Captura sa a ajuns rapid în atenția presei.

Peștele, lung de aproximativ 60 de centimetri, prezintă o deformație severă a capului, care este complet umflat și rotund.

Din cauza acestei malformații, nici măcar specia exactă a peștelui nu poate fi determinată cu certitudine.

Imaginile cu peștele mutant au generat numeroase speculații online. Unii utilizatori sugerează că deformația s-ar fi produs în stadiile timpurii de dezvoltare, în timp ce alții consideră că ar fi vorba de o mutație genetică.

Poluare, expunere la substanțe chimice, mutații genetice

Captura a fost făcută săptămâna trecută pe Dunăre, în apropierea orașului Negotin din Serbia, situat la granița cu România și cu Bulgaria.

Zona este cunoscută pentru biodiversitatea sa acvatică bogată. Experții în biologie marină sunt intrigați de acest caz rar. Ei analizează posibilele cauze ale deformației, luând în considerare factori precum poluarea apei, expunerea la substanțe chimice sau mutații genetice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE