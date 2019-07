De Mihai Niculescu,

Peștele Pirania a fost prins weekendul trecut, în apele barajului Firiza din Baia Mare. Pescarul i-a făcut câteva fotografii și spune că a auzit că nu este prima captură de acest gen în lac, potrivit jurnalmm.ro.

„Aseară când am fost la pescuit am avut ocazia să prind și eu un Piranha la barajul Firiza, am auzit că au fost prinși mai mulți pești, e o surpriză pentru mine dar mă gândesc la consecințe deoarece sunt turiști care fac baie, iar acest pește este recunoscut pentru ferocitatea și dinții săi foarte ascuțiți” a spus pescarul.

Nu se știe cum a ajuns această specie de pești în apele barajului.

