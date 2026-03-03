Un petrolier rusesc arde în Marea Mediterană, lovit de drone, iar echipajul este dispărut

Ucraina este suspectată că a lovit nava cu o dronă

Potrivit uneia dintre surse, atacul ar fi fost provocat de o dronă navală, iar Ucraina este suspectată că ar fi responsabilă, deși nu au fost oferite dovezi în acest sens. Managerul rus al navei, LLC SMP Techmanagement, producătorul rus de GNL Novatek și Ministerul rus al Transporturilor nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Serviciul de Securitate al Ucrainei nu a oferit, de asemenea, nicio declarație cu privire la incident. Reuters a relatat că incidentul atrage atenția asupra tensiunilor din regiune și a impactului sancțiunilor asupra industriei energetice rusești.

Flota fantomă a Rusiei, atacată tot mai des

La sfârșitul lunii noiembrie 2025, două petroliere rusești au luat foc în Marea Neagră.

Petrolierul Kairos, care naviga spre Rusia, a luat foc în largul coastei turce după ce ar fi lovit o mină. Nava, care face parte din flota-fantomă a Kremlinului și este vizată de sancțiuni impuse de Marea Britanie și UE, a fost avariată de explozie și de incendiu.

Potrivit autorităților turce, un incident similar s-a produs și în cazul unui alt petrolier din flota-fantomă a Kremlinului, Virat.

Two of Russia's "shadow tankers" are reported to be currently burning off the coast of Turkey in the Black Sea, due to "external impact". Both "Virat" and "Kairos" are employed in the scheme of ferrying Russian oil from Russia's port of Novorossiysk to Asia. pic.twitter.com/XuysFqO5L1 — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) November 28, 2025

„Flota fantomă” a Rusiei, plină de nave vechi de decenii, fără asigurare și cu proprietari ascunși

De când a fost sancționată de Occident, Rusia a început să utilizeze nave, cele mai multe vechi de decenii, pentru a-și vinde petrolul.

De la începutul conflictului în Ucraina, numărul petrolierelor-fantomă a crescut, iar Rusia și-a format o flotă clandestină cu care exportă petrolul. Potrivit Greenpeace, „Eventin” este inclus pe lista celor 192 de „cele mai periculoase petroliere”, întocmită de organizația ecologistă.

Pe 15 decembrie 2024, un tanc petrolier rusesc construit în 1969 s-a rupt în două în Marea Neagră. O altă navă rusească a fost, de asemenea, avariată în timpul unei furtuni.

Este vorba despre navele Volgoneft 212 și Volgoneft 239. Au fost raportate deversări de petrol în strâmtoarea Kerci, iar sute de păsări și zeci de delfini au murit. De asemenea, la câteva zile distanță, o navă rusească de 5.000 de tone s-a răsturnat în portul din Istanbul.

Apoi, pe 24 decembrie, o navă rusească s-a scufundat în Marea Mediterană, între Spania și Algeria. Tancul, numit „Ursa Major”, a fost înghițit de ape după o explozie produsă în sala motoarelor.

