Nava, identificată drept Ethera, a fost interceptată într-o operațiune clandestină în zona economică exclusivă a Belgiei, în timp ce se presupune că se întorcea spre Rusia.

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a confirmat duminică acțiunea, precizând că petrolierul a fost escortat în portul Zeebrugge pentru procedurile oficiale de confiscare.

Detaliile anchetei

Parchetul federal din Belgia a deschis deja o anchetă penală în acest caz. Conform primelor date, petrolierul naviga ilegal sub pavilionul Guineei, iar documentele de la bordul navei sunt suspectate a fi falsificate.

Căpitanul navei, un cetățean rus, se află în custodia autorităților și este interogat.

Rusia, care în trecut a catalogat astfel de rețineri drept „acte de piraterie”, folosește frecvent nave care arborează pavilioane de complezență (precum Panama, Gambia sau Barbados) pentru a transporta țiței către țări precum China și India.

Acolo, petrolul este procesat și revândut pe piețele internaționale, ștergându-i-se astfel originea rusă și ocolind sancțiunile impuse după invadarea Ucrainei.

Reacții internaționale

Acțiunea fermă a Belgiei a generat un val de reacții pozitive din partea liderilor europeni, indicând o toleranță tot mai scăzută a Occidentului față de tacticile maritime ale Moscovei.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a salutat „acțiunea fermă împotriva monedei plutitoare a Moscovei”, subliniind că nava Ethera se afla deja sub sancțiunile SUA, UE și Marii Britanii, dar continua să opereze ilegal.

De asemenea, președintele Franței, Emmanuel Macron, a descris confiscarea drept o „lovitură serioasă” adusă flotei rusești. Liderul de la Élysée a publicat imagini cu trupele belgiene coborând în rapel din elicopterele franceze direct pe puntea petrolierului.

La rândul său, premierul belgian, Bart De Wever, a felicitat armata pentru succesul operațiunii și a reafirmat angajamentul țării sale față de dreptul maritim.

Intervenția sa vine într-un context nuanțat, după ce, în decembrie, De Wever blocase utilizarea activelor rusești înghețate în Belgia pentru finanțarea Ucrainei, de teamă că statul belgian s-ar putea confrunta cu procese de miliarde de euro din partea Moscovei.

Pericolul global al „flotei din umbră”

Potrivit estimărilor Franței, flota din umbră a Rusiei numără între 1.000 și 1.200 de nave. Deși peste jumătate sunt deja sancționate, restul evită detectarea prin companii-fantomă și schimbări frecvente de pavilion.

Dincolo de evitarea sancțiunilor economice, autoritățile europene avertizează că aceste nave reprezintă amenințări multiple.

UE a avertizat că aceste nave pot fi folosite ca platforme pentru lansări de drone, bruiaj radar și culegere de informații.

Totodată, flota din umbră este suspectată de acte deliberate de vandalism. În decembrie 2024, petrolierul Eagle S ar fi rupt mai multe cabluri subacvatice de date și electricitate între Finlanda, Estonia și Germania, trăgându-și ancora pe fundul mării.

În plus, fiind nave adesea vechi, dărăpănate, neasigurate corespunzător și imposibil de reparat legal din cauza sancțiunilor, acestea reprezintă veritabile „bombe cu ceas” pentru mediul marin.