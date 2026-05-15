Ce model Peugeot este afectat

Rechemarea în service vizează modelul Peugeot 208. Motivul: Claxonul este prea silențios. Nu atinge volumul minim impus de lege, iar în situații critice de trafic, ceilalți conducători auto nu l-ar putea auzi.

La nivel mondial sunt afectate peste 600.000 de vehicule, dintre care aproape 35.000 se află în Germania.

Mașinile vizate au fost produse între 1 septembrie 2019 și 25 iulie 2022.

Claxoanele vor fi înlocuite în service

Potrivit jurnaliștilor Bild, compania va înlocui claxonul vehiculelor afectate cu unul conform.

Peugeot nu a precizat durata exactă a intervenției în service, însă, potrivit specialiștilor, înlocuirea unui claxon presupune, de regulă, o vizită scurtă în service.

Proprietarii mașinilor afectate vor fi contactați pentru a merge într-un service autorizat.

Recent, zeci de mii de mașini aproape noi au fost rechemate în service, din cauza unei probleme tehnice care poate duce, în cazuri rare, la incendii. Au fost vizate modele populare de la Peugeot, Citroën, Opel, Fiat și DS, echipate cu motorul diesel 1.5 BlueHDi, unul dintre cele mai răspândite din Europa.

