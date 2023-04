Bărbatul respectiv, Pharris Frank, a declarat că ieşise în oraş cu treabă în momentul în care s-a gândit să cumpere un loz.

„Interesant este că prima dată când am câştigat eram la două mile de casă. De data asta eram la patru ore şi jumătate de casă”, a spus americanul.

Frank se aştepta însă să câştige. „Este o nebunie. Cu o zi înainte să câştig, prietenul meu mă întreba cum a fost când am câştigat un milion. Şi i-am spus că o să dublez suma”, a mărturisit acesta.

Bărbatul a ales să ridice acum suma de 855.006 rămasă după aplicarea taxelor federale şi nu să ia câte 100.000 de dolari pe an în următorii 20 de ani.

Pharris Frank of #Advance won $2 million on a $2,000,000 Diamond Dazzler scratch-off! His ticket was from Handy House on Arendell Street in #MoreheadCity. Now Pharris is planning to take his wife on a nice vacation. Congratulations, Pharris! #NCLottery https://t.co/E9vhy5ykgT pic.twitter.com/7EnoyRGB9e