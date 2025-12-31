În Piața Alba Iulia din București, Revelionul 2026 a început retro, cu trupa Azur

Oamenii care au ieșit la plimbare au început să se încălzească deja pe muzica trupei Azur, prima care a urcat pe scenă, de la ora 20.00, iar atmosfera este deja una de sărbătoare.

După Azur, a fost rândul celor de la 3 Sud Est să urce pe scenă.

Potrivit unui comunicat al administrației locale, revelionul din sectorul 3 va oferi publicului, la miezul nopții, un spectacol multimedia complex, care va include: jocuri de lumini și lasere, artificii și efecte speciale, concerte live susținute de artiști cunoscuți.

Pe scena din Piața Alba Iulia pot fi văzuți: AZUR – 20:00; 3 Sud Est – 21:00; Spitalul de Urgență – 22:00; Arsenium (ex O-Zone) – 23:00; IRIS – 23:50; 00:10.

Evenimentul este conceput ca o sărbătoare pentru toate generațiile, îmbinând muzica live cu elemente vizuale spectaculoase, informează organizatorii.

