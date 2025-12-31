Oamenii care au ieșit la plimbare au început să se încălzească deja pe muzica trupei Azur, prima care a urcat pe scenă, de la ora 20.00, iar atmosfera este deja una de sărbătoare.

După Azur, a fost rândul celor de la 3 Sud Est să urce pe scenă.

Potrivit unui comunicat al administrației locale, revelionul din sectorul 3 va oferi publicului, la miezul nopții, un spectacol multimedia complex, care va include: jocuri de lumini și lasere, artificii și efecte speciale, concerte live susținute de artiști cunoscuți.

Pe scena din Piața Alba Iulia pot fi văzuți: AZUR – 20:00; 3 Sud Est – 21:00; Spitalul de Urgență – 22:00; Arsenium (ex O-Zone) – 23:00; IRIS – 23:50; 00:10.

Evenimentul este conceput ca o sărbătoare pentru toate generațiile, îmbinând muzica live cu elemente vizuale spectaculoase, informează organizatorii.

În Piața Alba Iulia din București, Revelionul 2026 a început retro, cu trupa Azur

Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou 2026: Încheiem împreună un an dificil
Știri România 21:11
Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou 2026: Încheiem împreună un an dificil
„Căpcăunul" din Iași și o femeie din lista „most wanted", printre persoanele urmărite internațional care au fost aduse în țară
Știri România 20:45
„Căpcăunul” din Iași și o femeie din lista „most wanted”, printre persoanele urmărite internațional care au fost aduse în țară
Motivul pentru care Selly și iubita Smaranda petrec Revelionul acasă. În alți ani, cuplul mergea la munte sau în altă țară: „E un trend"
Stiri Mondene 16:54
Motivul pentru care Selly și iubita Smaranda petrec Revelionul acasă. În alți ani, cuplul mergea la munte sau în altă țară: „E un trend”
Mesajul lui Cabral la sfârșit de an. Prin ce a trecut în 2025: „Au fost și rele anul ăsta? Și încă cum…"
Stiri Mondene 15:35
Mesajul lui Cabral la sfârșit de an. Prin ce a trecut în 2025: „Au fost și rele anul ăsta? Și încă cum…”
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro"
Politică 17:02
Radu Miruţă a spus ce pensie are tatăl său, după 32 de ani de magistratură: „Aproximativ 4.000 – 5.000 de euro”
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Politică 30 dec.
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
