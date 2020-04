De Viorel Tudorache,

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a făcut anunțul într-un videoclip pe contul său de Facebook: ”Piața Sudului este gata! După un an și trei luni, Piața Sudului este gata. Până pe 15 mai – 1 iunie, când starea de urgență nu va mai fi în România, și Piața Sudului se va deschide”.

Primăria Sectorului 4 București preconiza că inaugurarea Complexului Agroalimentar Piața Sudului va avea loc în luna aprilie 2020, în situația în care n-ar fi intervenit situații neprevăzute. Cu șase luni întârziere!

Lucrările de modernizare au început pe 29 octombrie 2018 și aveau ca dată de finalizare 29 octombrie 2019. Potrivit edilului Sectorului 4, costul lucrărilor s-a ridicat la 35.609.422, 91 de lei, fără TVA.



Conform planului, noul Complex Agroalimentar Piața Sudului este format din trei corpuri de clădire destinate închirierii de către Consiliul Local, pentru activități comerciale.

Corp 1– Piața Agroalimentară Berceni-Sudului va fi amenajată pe amplasamentul celei existente, cu un regim de inaltime de P+1, o suprafata construita de 2.836 mp si o suprafata desfasurata de aproximativ 4.667 mp. Spatiul interior este organizat la parter cu o zona centrala, in care vor fi amplasate tarabe, cu o zona de spatii comerciale inchise dispuse in jurul spatiului pentru tarabe, iar la etaj, sunt prevazute amenajari pentru comert si alimentatie publica (tip food-court) si spatii verzi, in jardiniere.

Recomandări Clorochina, un medicament antimalarie văzut ca potențial tratament pentru COVID-19, interzis în multe spitale din cauza efectelor secundare severe





Corp 2 – Acesta va fi un pavilion cu spatii de închiriat, aflat în lungul Strazii Nițu Vasile, in partea de Vest a amplasamentului. Pavilionul va avea doar parter si o suprafata construita de 834,72 mp.

Corp 3 – Aici se va afla pavilionul cu spatii de inchiriat, din partea de Sud a aplasamentului. Regimul de inaltime al pavilionului este Stehn+P, iar suprafata construita: 296,48 mp.Pe langa aceste cladiri, Primaria va face si un parc nou, cu o suprafata de 10.000 de mp. Acesta se va intinde pe o suprafata de peste 10.000 de metri patrati, unde vor fi amenajate fantani arteziene, mobilier urban modern si elemente de decor naturale.







Citeşte şi:

Centrul regional de testare COVID-19 pe Moldova lucrează la sub 20 la sută din capacitate, iar multe teste se fac la privați. Ministrul sănătății: „Nu e normal ce se întâmplă acolo!”

Nouă ONG-uri îndeamnă la solidaritate cu romii în vremea coronavirusului. „Comunitatea este ținta discriminărilor”

100 de zile cu coronavirus. Filmul pandemiei de COVID-19. Cum s-a schimbat lumea

GSP.RO Mărturie dură a unui fost internațional român: „Ai mei beau de rupeau. Nu aveam geamuri la casă, le spărgeau la beție. Se trezeau noaptea și se băteau”

HOROSCOP Horoscop 8 aprilie 2020. Berbecii au parte de o zi cu trăiri intense