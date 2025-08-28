Proiectul de regenerare urbană

PMT a depus o cerere de finanţare la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest pentru peste 45 de milioane de lei din fonduri europene. Restul sumei va fi acoperit din bugetul local.

Lucrările vor dura 30 de luni şi vor include, pe lângă cele două pieţe, şi zece străzi adiacente. Obiectivele principale sunt îmbunătăţirea transportului public, lărgirea trotuarelor, extinderea spaţiilor verzi şi amenajarea de locuri de parcare.

„La fel ca în zona Pieţei Traian, şi aici avem aceeaşi viziune: redăm acestor cartiere strălucirea de altădată şi le transformăm în spaţii vii, unde afacerile la parter pot înflori, şi cu condiţii mai bune pentru toţi – de la copii la seniori. Creăm mai mult spaţiu verde, lărgim trotuarele şi modernizăm infrastructura”, a explicat Dominic Fritz, primarul Municipiului Timișoara.

Zona de intervenţie

Proiectul acoperă o suprafaţă de 26.650 mp, incluzând segmentul Bulevardului 16 Decembrie 1989 şi alte zece străzi importante din zonă. Se vor crea trotuare spaţioase, piste pentru biciclişti şi benzi dedicate transportului public.

Recomandări Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”

Regenerarea urbană va creşte atractivitatea zonei atât pentru locuitori, cât şi pentru turişti. Noile spaţii pietonale vor stimula dezvoltarea afacerilor locale şi vor încuraja reabilitarea clădirilor de patrimoniu.

Istoricul Pieţei Mocioni

Piaţa Mocioni, construită în 1910, poartă numele politicianului Alexandru Mocioni. Anterior, a fost cunoscută ca Piaţa Kuttel şi Piaţa Sinaia.

În prezent, este dominată de Biserica ortodoxă „Naşterea Maicii Domnului”, construită în 1936.