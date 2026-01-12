Creștere de peste 33 % a activelor într-un an

La finalul lui 2025, activele nete administrate de fondurile de pensii – adică economiile românilor – au atins un nou record istoric, ajungând la 201,6 miliarde de lei (aproximativ 39,5 miliarde de euro). Aceasta reprezintă o creștere de peste 33% față de sfârșitul anului 2024.

Performanțele excepționale din 2025 au fost susținute de aprecierea semnificativă a companiilor listate la Bursa de Valori București, unde fondurile Pilonului II investesc aproximativ un sfert din active, precum și de evoluția favorabilă a titlurilor de stat românești, care concentrează aproape două treimi din portofolii.

Aceste tendințe indică încrederea investitorilor în perspectivele economice și financiare ale României pe termen lung.

Randamentul mediu anual – Pilonul II

Câți români sunt înscriși în Pilonul II

În prezent, aproximativ 8,4 milioane de români sunt înscriși în Pilonul II, reprezentând majoritatea populației active.

Dintre aceștia, circa 4,6 milioane contribuie lunar cu 4,75% din venitul brut, sumă inclusă în contribuția totală de asigurări sociale (CAS) de 25%.

Fondurile din Pilonul II constituie al doilea cel mai important activ financiar al populației, după depozitele bancare, și reprezintă principala formă de economisire pe termen lung pentru români, în special pentru persoanele cu venituri reduse.

La finalul lui 2025, economiile acumulate în acest sistem echivalau cu 10,5% din Produsul Intern Brut al României, iar aproximativ 94% din fonduri erau investite în economia națională.

Randament peste rata medie a inflației

Pe întreaga perioadă de funcționare, între 2008 și 2025, Pilonul II a înregistrat un randament mediu anual de 8,3%, semnificativ peste rata medie anuală a inflației, de 4,7%, conform datelor APAPR.

De la lansare și până la finalul lui 2025, fondurile de pensii private obligatorii au efectuat aproximativ 300.000 de plăți către participanți și moștenitori, în valoare totală de 5,9 miliarde de lei.

Doar în 2025, sumele plătite au ajuns la 2,65 miliarde de lei, de peste două ori mai mult decât în 2024, fiind distribuite către aproximativ 88.000 de beneficiari.

Situațiile în care sunt plătiți banii proveniți din Pilonul II

Conform legislației în vigoare, plățile din Pilonul II sunt efectuate în trei situații: la pensionarea pentru limită de vârstă în sistemul public, la pensionarea pentru invaliditate, indiferent de grad, sau în cazul decesului participantului, când sumele acumulate sunt transferate moștenitorilor legali sau testamentari.

Pe parcursul anului 2026 se aplică în continuare cadrul legal actual, care oferă beneficiarilor două opțiuni de plată: fie încasarea integrală a sumei acumulate într-o singură tranșă, fie prim temporară prin plăți lunare egale, pe o perioadă de până la cinci ani, respectiv maximum 60 de luni.

