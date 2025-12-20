Avionul era pregătit de plecare spre Cancún

Aeronava urma să efectueze un zbor charter către Cancún. Pasagerii erau deja îmbarcați și așteptau decolarea, când pilotul a fost informat de companie că nu mai face parte din echipaj și că este concediat.

A captain from the Mexican airline MagniCharters kept today's flight grounded at the Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX due to the airline's 5-month debt for per diem allowances.



In the video, the pilot, who had a scheduled flight to Cancún, is seen explaining that the… pic.twitter.com/oPDUHmBtWs — FL360aero (@fl360aero) December 20, 2025

În loc să părăsească avionul, bărbatul a intrat în cabina de pilotaj și s-a încuiat în interior, blocând accesul celorlalți membri ai echipajului. Zborul a fost imediat suspendat, iar situația a fost raportată autorităților aeroportuare.

Mesaje transmise prin sistemul avionului

Pilotul a folosit sistemul de comunicare al avionului pentru a transmite mesaje, în care și-a exprimat nemulțumirea față de decizia companiei. Acesta ar fi cerut să discute cu reprezentanți ai aeroportului și ai protecției civile pentru a-și face public cazul.

Un #piloto se encerró en la cabina de un avión de #Magnicharters y lo mantuvo “#secuestrado” en el @AICM_mx, presuntamente tras haber sido despedido. Varios empleados acusaron que les deben 5 meses de sueldo y aguinaldo. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de… pic.twitter.com/2CcPqVRfiZ — Nacho Lozano (@nacholozano) December 20, 2025

Pasagerii nu au primit inițial explicații clare despre ce se întâmplă, iar tensiunea a crescut în cabină. În cele din urmă, autoritățile au decis evacuarea tuturor pasagerilor, pentru a elimina orice risc.

Pilotul a fost reținut de autorități

După mai multe minute de negociere, pilotul a fost scos din cabina de comandă și reținut. El a fost preluat de Agenția Federală de Aviație Civilă din Mexic, instituția responsabilă de siguranța aeronautică. Incidentul a fost catalogat de autorități drept extrem de grav, având în vedere că aeronava era ocupată și pregătită pentru decolare.

Conform legislației mexicane, blocarea unei aeronave cu pasageri la bord și împiedicarea desfășurării normale a operațiunilor de zbor pot fi încadrate ca tentativă de deturnare. Autoritățile au deschis o anchetă, iar pilotul riscă acuzații penale, în funcție de concluziile investigației. Astfel de fapte pot fi pedepsite cu ani grei de închisoare.

Zborul către Cancún a fost anulat, iar pasagerii au fost debarcați în siguranță.

